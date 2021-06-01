Погода в Ростове-на-Дону на 1 июня 2021: каким будет первый день лета

Температура воздуха составит плюс 20 - 24 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 1 июня 2021 — прогноз донских синоптиков. В ростовском гидрометцентре рассказали, каким будет первый день лета.

Ночью температура воздуха составит плюс 16 — 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22 — 24 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером возможны ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 23 метров.

В большинстве районов области утром и днем пройдут кратковременные дожди. В отдельных — сильные дожди. Ветер северо-восточный и восточный — до 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 14 — 19 градусов, днем — до плюс 20 — 25 градусов.