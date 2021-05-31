В Ростове-на-Дону озвучили результаты предварительного голосования по отбору кандидатов в Госдуму

Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал о том, как в регионе проходило предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В понедельник, 31 мая, секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал о том, как в регионе проходило предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму.

Оно было открыто для любого жителя нашей области и страны. Отметим, что возможность еще до официального старта избирательной кампании увидеть наиболее интересных и активных людей, которые, возможно, в будущем будут решать в высшем законодательном органе власти судьбу России, предоставляет только партия «Единая Россия».

В этом году отдать свои голоса за кандидатов можно было как в онлайн-режиме, так и в офлайне.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПАРТИИ

Как сообщил секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Ищенко на пресс-конференции, предварительное голосование на Дону области прошло при явке избирателей выше, чем пять лет назад.

- Для «Единой России» первая часть государственного экзамена состоялась на прошлой неделе с 24 по 30 мая этого года.Партия уже несколько избирательных циклов проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты не только Госдумы, но и всех уровней представительной власти. Мы полагаем, что эта модель наших взаимоотношений с избирателями дает только плюсы. Это «плюс» самим избирателям, потому что предоставляется возможность общаться с максимально широким кругом кандидатов, которые в последствие, возможно, станут депутатами. С другой стороны, это очень важный экзаменационный период для «Единой России» как для очень ответственной политической партии. Уже несколько избирательных циклов «ЕР» является партией парламентского большинства. Очевидно, что требования общества к деятельности партии и к ее представителям являются высокими. Для того, чтобы партия смогла в конкурентном поле представлять избирателям России и области достойных кандидатов, «ЕР» необходим совет и помощь наших избирателей, - обратился Александр Ищенко к собравшимся.

А помощь, по словам спикера, заключается в определенном смотре сил «ЕР».

- Предварительное голосование 2021-ого года показало, что у «Единой России» растет поле политической поддержки. Во-первых, растет уровень конкуренции среди кандидатов в депутаты Госдумы. В прошлые выборы 2016-ого года от «Единой России» выдвигалось на предварительное голосование 78 кандидатов, а уже в нынешнем цикле мы выдвинули 186 кандидатов. Особенно сильно выросло количество кандидатов по партийному списку. В этом году наш избирательный бюллетень включал в себя 53 фамилии, - прокомментировал Александр Ищенко.

Он отметил, что в этом году выросло число молодых кандидатов, кандидатов-женщин, стало больше представителей науки, образования, малого и среднего бизнеса.

Отметим, что , в отличие от предыдущих циклов, в этом года на счетных участках не было ни одного нарушения.

КАКИЕ ИТОГИ

Итак, на основе выбора людей определился рейтинг лидеров предварительного голосования. По партийному списку в число первых десяти лидеров, получивших наибольшую поддержку, вошли: Пискунова Светлана Геннадьевна, Гуров Михаил Николаевич, Водолацкий Виктор Петрович, Шолохов Александр Михайлович, Василенко Вячеслав Николаевич, Бородай Александр Юрьевич, Миненко Дмитрий Александрович, Лакунин Владимир Юрьевич, Дереза Олег Владимирович, Красавин Сергей Владимирович.

Лидеры предварительного голосования по одномандатным округам: 149 Ростовский одномандатный избирательный округ - Тутова Лариса Николаевна; 150 Нижнедонской одномандатный избирательный округ - Гетта Антон Александрович; 151 Таганрогский одномандатный избирательный округ - Бурлаков Сергей Владимирович; 152 Южный одномандатный избирательный округ - Кушнарев Виталий Васильевич; 153 Белокалитвинский одномандатный избирательный округ - Гончаров Николай Александрович; 154 Шахтинский одномандатный избирательный округ - Стенякина Екатерина Петровна; 155 Волгодонской одномандатный избирательный округ - Дерябкин Виктор Ефимович.

Окончательный список тех, кого партия выдвинет на выборы в Государственную Думу, утвердит съезд 19 июня.

Предварительное голосование также проходило по кандидатурам на дополнительные выборы в Законодательное Собрание Ростовской области и довыборы в ряде территорий.