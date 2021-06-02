Фото: Ауди Центр Ростов

Дилерский центр Ауди Центр Ростов открыл свои двери в 2003 году. Кредо компании – профессионализм и компетентность, великолепное знание рынка и фантастическая влюбленность в автомобили Audi. Здесь высоко ценят доверие к бренду. А главная задача команды — полностью оправдать его, обеспечив высококачественный сервис и комфортные условия обслуживания.

О бренде

Audi — это немецкий бренд, проектирующий, конструирующий, производящий и продающий роскошные автомобили. Он известен своими технологиями и стилем. Главными ориентирами для Audi служат прогрессивные решения, стремление к смелым экспериментам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бренд производит одни из лучших двигателей в мире, а немецкие автомобили марки Audi давно стали символом высокого качества.

Награды дилерского центра

Ауди Центр Ростов шесть раз становился обладателем звания «Лучший региональный дилер Audi в России».

В 2018 году центр одержал победу в мотивационной программе «QUALITY COMPETITION» по достигнутым результатам в области качества продаж и сервиса.

Модельный ряд

В дилерском центре Ауди Центр Ростов можно приобрести модели автомобилей:

A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, Q8, RS.

Среди новинок бренда можно отметить новый Audi А3 – седан, который впечатляет своим стильным внешним видом и высококачественной отделкой салона, а также интуитивно понятным управлением. А также кроссовер нового поколения Audi Q3, сочетающий стремительный дизайн с изысканной комфортностью салона, и Audi Q5 – один из самых успешных европейских кроссоверов.

Ауди Центр Ростов

344010 Ростов-на-Дону, пр-т Театральный, 60Е

тел. +7 (863) 303-52-50

audi-rostov@audi-rostov.ru

Официальный сайт: https://www.audi-rostov.ru/ru.html

Инстаграм: https://www.instagram.com/audirostov/?hl=ru

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