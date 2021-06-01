Вежливость, пунктуальность и профессиональный рост – все самое важное в работе билетного кассира

Билетный кассир АО «СКППК» Вероника Абдрахманова. Фото: Наталья Веснина

- Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Приготовьте, пожалуйста, проездные документы для проверки в развернутом виде. Обращаем ваше внимание, что в вагоне ведется видео- и аудиозапись, - громко, четко и вежливо объявляют разъездные билетные кассиры, заходя в каждый вагон. С этого они начинают свою работу с каждым пассажиром.

Как они настраивают себя на общение с людьми, как выходят из сложных ситуаций, что больше всего любят в своей работе? Об этом нам рассказала билетный кассир АО «СКППК» Вероника Абдрахманова.

- Самый ранний рейс у нас отправляется в 4:30. Конечно, со временем привыкаешь вставать так рано, если надо. Но если вдруг ты не «проснулся», то стоит зайти в вагон вместе с толпой людей, и ты проснешься за секунду. Нужно проверять и продавать билеты, кому-то что-то подсказывать. Это очень бодрит.

Фото: Наталья Веснина

Двенадцатичасовая смена разъездного билетного кассира начинается с инструктажа, получения контрольно-кассовой техники и средств защиты. График рейсов бывает разный. Он может включать маршрут кольцевой городской электрички, рейсы на Таганрог, Краснодар, Батайск, Азов, Волгодонск или север области.

За что я люблю свою работу

Фото: Наталья Веснина

- Мне всегда нравился такой разъездной характер работы. Новые станции, новые города. А еще это живое общение каждый день. Можно увидеть интересных людей, необычные места. Со временем учишься обращать внимание на разные детали, узнавать что-то новое для себя. Также у нас большой дружный коллектив. И с напарницей у нас хорошие, дружеские отношения. Поэтому я всегда чувствую большую поддержку на работе.

Это не просто работа – это постоянное развитие профессиональных навыков

Работа разъездного кассира подчиняется множеству регламентирующих документов. Существуют памятки по обслуживанию и клиентоориентированию. Одно из главных требований для разъездных билетных кассиров – говорить с пассажирами максимально вежливо, лояльно и не нарушая рабочий кодекс.

- Всякая работа в сфере обслуживания имеет свои сложности. Все мы люди. Кто-то заходит в электричку с хорошим настроением, а кто-то старается выместить свое недовольство на окружающих. Со всеми мы разговариваем одинаково вежливо, пытаемся разъяснить ситуацию, помочь, устранить конфликт на стадии зарождения. Работа кассиром – это настоящая тренировка стрессоустойчивости. И такая привычка к культурному и вежливому общению со временем начинает проявляться не только на работе. Я заметила за собой, что с любыми людьми я стала говорить очень спокойно, научилась доходчиво и понятно объяснять свою позицию. И вы знаете – это очень помогает в жизни!

Железная дорога приучает к пунктуальности

Все пригородные поезда отправляются строго по расписанию, которое можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении. Обо всех изменениях в движении сообщается дополнительно.

- Работа билетным кассиром также приучает к пунктуальности. Это железная дорога, здесь все расписано, минутка к минутке. И ты уже хорошо понимаешь, что минута может стоить дорого. Если ты опоздал на чуть-чуть и поезд ушел, возможны самые разные последствия. Хорошо, что и пассажирам прививается эта пунктуальность. Люди часто ездят одни и те же. Они пользуются интернетом, знают все изменения в маршрутах, им даже зачастую не надо говорить, что завтра что-то меняется. Особенно пунктуальны люди старшего возраста, ветераны. Они, как правило, приходят заранее. А вот молодежь чаще подходит на платформу за минуту до отправления и, бывает, что люди машут машинисту, чтобы их подождали.

Приобретать билеты сейчас легко

Фото: Наталья Веснина

Вероника с напарницей быстро проходят по вагону, проверяют проездные документы, продают билеты. Нужно успеть обойти всех пассажиров, ведь на следующей станции зайдут другие люди, которым также нужно уделить внимание.

У пассажиров есть разные возможности по приобретению билетов. Их можно купить в кассе или терминале, в поезде у билетного кассира, оформить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Также в электропоездах действуют транспортные карты и разные виды абонементных билетов.

- Сейчас расширены возможности покупки билетов. Многие пассажиры покупают билеты через мобильное приложение. В условиях пандемии люди гораздо чаще стали выбирать варианты бесконтактной оплаты. Также очень упрощен проезд по транспортным картам и абонементам. От нас только требуется проверить – сколько поездок осталось на карте.

- Впрочем, мы проверяем билеты не только для того, чтобы удостовериться в оплате проезда. Для начала нужно узнать, на свой ли пригородный поезд сел человек. На вокзале такое часто бывает, что человек не туда посмотрел, что-то напутал и едет совсем не туда, куда ему надо. Мы, конечно, подсказываем, как ему выйти на первой же станции и пересесть на электропоезд в обратную сторону. Всегда помогаем пассажирам сориентироваться на местности.

Вся работа проходит под видеонаблюдением

- В нашей работе очень важно качество. Поэтому в пригородных поездах внедрена система видеонаблюдения. Мы обязаны включать камеры и записывать весь рейс от начала и до конца. А специалисты потом отсматривают весь собранный материал. Это помогает контролировать работу кассиров. Также это наша безопасность. Если нужно, можно подтвердить правильность сдачи с большой купюры. Также можно проверить ситуацию, если у пассажира возникнет какая-либо жалоба на поведение кассира. По итогам проверок могут не только поругать, но и похвалить. А когда тебе говорят, что ты молодец и хорошо работала, это очень приятно.

Все условия для отдыха

Маршруты для смены всегда составляют так, чтобы билетные кассиры имели возможность передохнуть и расслабиться.

- На всех станциях с конечными маршрутами у нас оборудованы комнаты отдыха со спальными местами, холодильником, сантехникой. Там есть все условия для комфортного отдыха. Не бывает такого, чтобы нас с одного маршрута сразу поставили на другой. И после рейса мы всегда полноценно отдыхаем.

В конце смены разъездные билетные кассиры сдают ведомость, маршрутный лист, выручку и всю технику, которую получили в начале дня. А каждому пассажиру они желают «Счастливого пути!».