Новый проект «Финансовый контроль» с Юрием Колесниковым

Фото: Владимир Добрицкий

С 22 июня на радио «Комсомольская правда» стартует цикл программ «Финансовый контроль» с Юрием Колесниковым. Стоит отметить, что Юрий, будучи доктором юридических наук, профессором кафедры финансового права ЮФУ, более 30 лет работает на финансовом рынке и является экспертом в области финансового, страхового, налогового и банковского права. В рамках первой программы мы детально обсудили с Юрием Колесниковым современные инструменты инвестирования в эпоху цифровизации.

- Статистические данные свидетельствуют, большинство населения не знает, как разумно распоряжаться своими денежными средствами. Это так?

- Заработать капитал – сложная задача, но еще сложнее его не только сохранить, но и приумножить. И этим рано или поздно озадачивается, наверное, каждый. Перед многими встает вопрос – с помощью каких инструментов инвестировать денежные средства?

- Большинство населения живет сегодняшним днем, придерживаясь мнения, что ситуация сейчас нестабильная, чтобы всерьез говорить об инвестировании. Как Вы считаете, верно ли это утверждение?

- Есть предположения, а есть цифры, и поскольку у нас с Вами программа о финансовых рынках, то я предпочел бы руководствоваться вторым вариантом. Так, 11,7 млн. россиян имеют брокерские счета, из них 1,9 млн. ежедневно совершают активные операции на биржах. Обращаю внимание, что это - 15-20% трудоспособного населения нашей страны. Таким образом, каждый пятый гражданин Российской Федерации либо уже активно инвестирует, либо задумывается о совершении первых сделок.

- В рамках программы «Финансовый контроль» мы будем говорить с Вами о том, какие существуют современные способы приумножения своего капитала?

- Да. Но наша первостепенная задача - рассказать о типичных ошибках новичков. Стоит всегда помнить: когда есть спрос на инвестиции, появляется и огромное количество непроверенных предложений. И в этом всем необходимо уметь правильно сориентироваться, грамотно выбрать инструмент, который будет подходить именно под вашу стратегию. Разобраться в тонкостях помогут советы экспертов, с которыми мы будем вести диалог в ходе проекта.

Приглашенные эксперты расскажут на радио «Комсомольская правда» не только о различных финансовых инструментах, но и о том, как снизить риски при обращении с ценными бумагами. Ближайшая встреча запланирована на 22 июня.

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