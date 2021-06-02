Погода в Ростове-на-Дону на 2 июня 2021: ливни, шквалистый ветер и град надвигаются на город

Порывы ветра могут достигать 20 -23 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону 2 июня 2021 резко ухудшится. Донские синоптики прогнозируют усиление ветра и осадки.

Ночью температура составит плюс 15 — 17 градусов. Днем на термометре будет плюс 20 — 22 градуса. Ночью пройдет дождь, а днем ожидаются ливни с грозой и градом. Прогнозируется шквалистое усиление ветра — до 20 — 23 метров в секунду.

В большинстве районов области также пройдут ливни с грозой, градом. Ветер северо-восточный и восточный — до 7 — 12 метров в секунду, при грозе — порывы до 15 — 18 метров в секунду. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра — до 20 — 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 13 — 18 градусов, днем — плюс 17 — 22 градуса, по востоку — до плюс 26 градусов.