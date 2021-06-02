Звезда манежа: история ростовчанки, которой поставили единственную статую на мусульманском кладбище — слона ростом с человека

Ильмира ушла из спорта и стала известной акробаткой. Фото героя публикации.

Слоненок — первая скульптура в мусульманской части Северного кладбища. Несмотря на строгие порядки, восемь лет назад муфтии разрешили ее здесь поставить. С тех пор слоненок стал ориентиром для многих посетителей кладбища, но мало кто задумывался — чей покой он охраняет. Рассказываем историю Ильмиры Садоха — звезды цирка, ради которой сделали исключение.

БРОСИЛА СПОРТ И УШЛА В ЦИРК

Об Ильмире нам рассказал ее муж Андрей Садоха, представитель известной цирковой династии. Дед мужчины Анатолий работал акробатом и силовым жонглером под псевдонимом Сокол, отец Олег Сокол прославился своими аттракционами с техническими иллюзиями. На манеже сверкали молнии, вода исчезала из стакана, а лампочки зажигались без проводов — в 60-е такие фокусы казались чудом.

В цирке работали дедушка и бабушка Андрея Садоха - Анатолий Сокол и Розалия Садоха. Фото героя публикации.

В этих аттракционах еще мальчишкой начал выступать Андрей Садоха. В 23 года он стал акробатом и инспектором манежа — цирковым конферансье. Со своей труппой Садоха объездил страну и даже гастролировал за границей.

А в это время Ильмира о цирке даже не думала, а мечтала о большом спорте. Она получила мастера спорта по гимнастике и возглавила сборную в родном Узбекистане. Но по стечению обстоятельств попала в цирк.

— Она поссорилась с тренером и ушла из команды. А в это же время знакомый предложил ей поступить в цирковое в Москве. Он сам преподавал в том училище и понял, что у Ильмиры есть все данные. И был прав, ее взяли без экзаменов, — говорит Андрей Садоха.

Еще одна случайность помогла встретиться Ильмире с будущем мужем.

Андрей и Ильмира Садоха почти 20 лет гастролировали с номерами по всей стране. Фото героя публикации.

ГЛАВНЫЙ НОМЕР В ЖИЗНИ

В начале 80-х Андрей Олегович вернулся из гастролей по Германии. Его партнерша ушла в декрет, поэтому акробат срочно искал новую. Артисту посоветовали обратить внимание на неопытную, но талантливую студентку четвертого курса.

— Ильмира сразу понравилась и мне, и труппе. У нее были хорошие данные, способности. Ну а я, если честно, сразу понял, что это мое, — вспоминает Андрей Анатольевич.

В 1982 году акробаты начали работать вместе, а через два года — поженились. Почти 20 лет супруги переезжали из города в город, были на манеже шесть дней в неделю, получали травмы, но придумывали новые трюки. А в 95-м появился их главный семейный номер «Акробаты на слонах».

— Конечно, сначала было сложно. Встать в полный рост на спине слона, да еще и подбрасывать партнера! Но это был самый запоминающийся номер из всех. Мы гастролировали с ним шесть лет. А Ильмира с тех пор полюбила слонов. Весь дом у нас был обставлен их фигурками.

«ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЭТОТ СЛОНЕНОК — Я»

В 2001 году Андрей Олегович вышел на пенсию и вместе с женой и детьми переехал в Ростов-на-Дону. Чета Садоха стали педагогами в школе известного циркового режиссера Владлена Левшина.

Через 11 лет Ильмира скончалась от инсульта. Андрей Олегович решил поставить у ее могилы скульптуру слона — животного, которое помогало семейному дуэту и так радовало Ильмиру. Сделать это оказалось непросто — Ильмиру похоронили на мусульманской части кладбища, где не принято устанавливать большие скульптуры. С трудом Андрей Олегович и друзья Ильмиры уговорили их уступить.

Сейчас слон - единственная скульптура на мусульманском кладбище. Фото героя публикации.

Сейчас над могилой возвышается металлический слон. Артистка и ее верный страж покоятся за маленькой оградкой, которую вечно украшают металлические розы. Каждую неделю здесь появляются живые цветы — их приносит Андрей Олегович.

— Больно до сих пор, я очень по ней очень скучаю. Но я всегда с ней, рядом. Она меня ласково называла мамонтом. Получается, что этот слоненок — я, стою у нее в ножках.