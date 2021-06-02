Депутат Лидия Новосельцева назвала новость о лишении ее научной степени из-за плагиата фейком

Лидия Новосельцева прокомментировала слухи о том, что ее лишили ученой степени. Фото: из личного архива Лидии Новосельцевой

Второго июня в Сети появилась информация о том, что депутата Ростовской гордумы Лидию Новосельцеву лишили ученой степени кандидата экономических наук за плагиат в тексте диссертации. Информация основана на публикации на официальном сайте диссертационного совета на базе Уральского государственного экономического университета.

К слову, на фоне того, что диссертацию депутат, а на тот момент – выпускница Ростовского государственного университета, защищала в далеком 2011 году, информационная волна сейчас выглядит, как минимум, странно.

«Комсомолка» взяла комментарий у Лидии Новосельцевой.

Депутат сразу же заявила, что сообщение о лишении ее кандидатской – фейк.

- Информация эта недостоверная, фейковая, потому что лишать степени может Высшая аттестационная комиссии, а она еще не рассматривала этот вопрос. Пока даже не назначена дата комиссии. Сейчас же лишь обнародовали документ, где констатируется некий факт «наличия основания для лишения степени». Возможно, кому-то это все очень выгодно, - сказала Лидия Новосельцева.

Депутат не исключает, что негативное информационное поле, которое сложилось вокруг ее фигуры, может быть связано тем, что она выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Госдуму.

Лидия Новосельцева родилась в Новочеркасске. Ей 35 лет. Окончила Ростовский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Кандидат экономических наук.

С 2010 года работала преподавателем кафедры теории и технологий в менеджменте экономического факультета Южного федерального университета.

С 2014 года - преподаватель кафедры инновационного и международного менеджмента экономического факультета ЮФУ.

С 2017 года - доцент факультета управления Южного федерального университета.