В Ростове построят большой жилой комплекс в зеленой зоне рощи «СКА»

Фото: ГК ЮгСпецСтрой

В Ворошиловском районе Ростова, вблизи проспекта Нагибина, появится новый жилой комплекс. На территории в восемь гектаров, на которой раньше находился завод "Электроаппарат", построят сразу девять (!) высотных домов. Известно, что застройщик АО СЗ «Конверсия», входящий в группу «ЮгСпецСтрой», получил все необходимые разрешения от администрации города и здесь уже можно купить квартиру. Стоит отметить, что это региональная строительная компания, которая с 2012 года успешно сдала 4 жилых комплекса. При этом вводит в эксплуатацию свои дома застройщик заранее - в среднем за полгода до указанного в проектной декларации срока. К примеру, в первом квартале текущего года успешно сдан жилой комплекс «Штахановского», хотя по документам сдача должна была быть в четвертом квартале 2021 года.

Так что же будет представлять собой ЭКО квартал «Новый Горизонт», который возведут на улице Тибетской?

Фото: ГК ЮгСпецСтрой

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА И УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЭКО квартал "Новый Горизонт" - это глоток свежего воздуха среди каменных джунглей и бесконечной городской суеты. Ведь дома будут расположены вблизи густой рощи «СКА». Деревья окружают комплекс почти со всех сторон. И, кстати, при строительстве ни одно дерево не пострадает!

В то же время в шаговой доступности от жилого комплекса находятся самые популярные у ростовчан развлекательные объекты - торговый центр "Горизонт", крытый аквапарк H2O, современный кинотеатр, крупные супермаркеты, магазины у дома. Для жителей удобно и расположение социальных объектов - школа, садики, медицинские учреждения рядом. С транспортной доступностью, также проблем у будущих собственников не возникнет, и уехать можно будет в любую точку Ростова как с проспекта Нагибина, так и с улицы Фурмановской.

Другими словами, жить в "Новом Горизонте" - значит оставаться в ритме города, находиться в постоянном движении, быть в самом центре активной жизни и при этом наслаждаться спокойствием и тишиной у себя дома.

Фото: ГК ЮгСпецСтрой

КОМФОРТ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

На территории жилого комплекса в распоряжении собственников будет сразу несколько детских и спортивных площадок с резиновым покрытием. Не оставит без внимания застройщик и комплексное озеленение - вокруг домов высадят деревья, кустарники и цветы. Одна из интересных особенностей проекта – связанные общественные пространства. Входные группы плавно перетекают в аллею и прогулочные зоны. Кроме того, предусмотрена специальная зона отдыха с беседками, где в теплые дни можно будет проводить время всей семьей. Инновационным решением стало освещение помещений общего пользования за счет солнечных панелей.

Стоит отметить, что на территории комплекса предусмотрен большой оборудованный по высоким стандартам детский садик на 200 мест. Это важно для молодых семей с маленькими детьми, ведь им не придется тратить время на дорогу.

На этом особенности проекта не заканчиваются. У собственников будет возможность наслаждаться прекрасным видом из окна. Ведь застройщиком предусмотрено панорамное остекление лоджий, что особенно оценят будущие жильцы верхних этажей.

Фото: ГК ЮгСпецСтрой

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

В современном мире, где почти у каждой семьи есть автомобиль, нельзя обойтись без парковок. Ростовчане не понаслышке знают, с какими трудностями приходится сталкиваться жителям тесных дворов. К счастью, «Новый Горизонт» решает эту проблему строительством масштабной подземной парковки на 2000 машин. Стоит сказать, что это более половины от общего числа квартир. Для ценителей экологического транспорта на стоянке предусмотрены места для зарядки электромобилей.

Фото: ГК ЮгСпецСтрой

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КВАРТИР

«ЮгСпецСтрой» готовит квартиры разной площади и планировок. Они позволят воплотить в реальность любую дизайнерскую задумку и подарить долгие годы комфортного проживания любой семье. Широкий выбор удовлетворит различные пожелания - большие полноценные трехкомнатные квартиры для большой семьи, европланировки для семьи с одним или двумя детьми и уютные однушки и студии для молодой семьи и студентов. Выбор за покупателем. Квартиры будут сдаваться в стройварианте, куда будет включена напольная стяжка. Но в то же время те, кто не хочет тратить время на ремонтные работы, могут заказать у застройщика ремонт «под ключ».

Фото: ГК ЮгСпецСтрой

НАША СПРАВКА

Согласно проектной декларации на сайте застройщика первая очередь жилого комплекса «Новый Горизонт» сдается во втором квартире 2024 года. Как показывает практика, покупать квартиру в новостройке выгоднее на старте продаж – ниже цена, больше выбор планировок, этажности, вида из окна. На данный момент цена за один квадратный метр начинается от 63 тысяч рублей. Все квартиры можно приобрести на выгодных условиях с помощью ипотеки с государственной поддержкой под низкий процент.

Связаться с застройщиком можно по телефону (863) 201-70-07.

Подробнее о комплексе - на официальном сайте ГК «ЮгСпецCтрой»: www.yugspecstroy.ru

Застройщик АО «Конверсия». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. На правах рекламы.