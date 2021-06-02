Жители Ростовской области теперь могут бесплатно и комфортно получить консультацию в Госжилинспекции

Депутат Заксобрания Александр Косачев сообщил, что оказание правовой помощи населению стало возможным благодаря инициативе донского парламента. Фото: пресс-служба ЗС РО

В первые дни лета дончане получили приятный сюрприз. Теперь жители региона могут в режиме онлайн задать беспокоящие их вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. При этом консультировать их по видеосвязи будут высококлассные эксперты. Для жителей региона такая информационная помощь будет абсолютно бесплатной.

Соответствующий документ, расширяющий возможности МФЦ, был принят во вторник, 1 июня, в Батайске.

Соглашение с двух сторон подписали представители Государственной жилищной инспекцией Ростовской области и государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг».

«НЕТ НИ ОДНОГО НЕДОВОЛЬНОГО»

Таким образом, Госжилинспекция присоединилась к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» по бесплатному устному консультированию населения на базе сети МФЦ по видеосвязи.

Перед началом официальной части всех причастных, собравшихся на базе МФЦ в Батайске, поприветствовала по видеосвязи первый заместитель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

- Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я рада сегодня приветствовать вас на подписании очередного соглашения о сотрудничестве. Очень рада, что жилищная инспекция Ростовской области теперь будет активным участником проекта «МФЦ - общественные приемные органов власти и организаций», - сказала Ирина Рукавишникова.

Соглашение, расширяющее функции МФЦ, подписали в Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО

Она также отметила, что на площадке Совета Федерации довольно часто обращаются к опыту регионов по оказанию правовой помощи гражданам.

- И буквально несколько дней назад по итогам очередного мероприятия к нам обратились представители Москвы с просьбой дать контакты наших коллег из Ростовской области для того, чтобы изучить опыт использования многофункциональных центров в ракурсе правовой помощи, - сообщила сенатор от Ростовской области.

Также Ирина Рукавишникова подчеркнула, что у дончан эта услуга, оказываемая на базе МФЦ, очень востребована.

- И это самое главное! А еще, как мне кажется, самый главный показатель для всех нас - это тот факт, что нет до сих пор ни одной жалобы, нет ни одного недовольного человека. Это говорит о высоком качестве работы, - прокомментировала спикер мероприятия.

А еще отсутствие замечаний от населения – отличный показатель того, что все участники проекта искренне заинтересованы в результате.

- Я всегда подчеркиваю, что этот проект безбюджетный. Он строится на добрых взаимоотношениях, на конструктивном межведомственном взаимодействии. Это дает свои результаты. И участников проекта становится больше, и число тех, кто обращается за правовой помощью, тоже растет, - сказала сенатор.

Также Ирина Валерьевна выразила надежду, что жилищная инспекция не станет последним ведомством, присоединившимся к проекту.

ПРИЗНАНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев напомнил собравшимся, что оказание правовой помощи населению стало возможным благодаря инициативе донского парламента.

- Проект запускался в 2018 году по инициативе Законодательного собрания Ростовской области, по инициативе правительства Ростовской области. Мы продолжаем привлекать новых участников. И сегодня состоялся очередной этап развития этого проекта, к нему присоединилась Государственная жилищная инспекция, - сказал Александр Косачев.

Депутат отметил также, что вопросы ЖКХ всегда волнуют граждан.

- Поэтому, я уверен, что это направление станет востребованным для тех дончан, которые будут участвовать в онлайн-приемах, получать онлайн-консультации в сети МФЦ, - прокомментировал донской парламентарий.

Также Александр Косачев отметил, что изначально «Правовая помощь онлайн» являлась пилотным проектом, а сейчас, спустя совсем немного времени, эта инициатива, воплотившаяся в жизнь, получила признание на федеральном уровне.

- Для всех нас это очень значимо и важно. Это говорит о том, что проект востребован не только на территории Ростовской области, но и на федеральном уровне, - подчеркнул Александр Сергеевич.

Депутат Заксобрания сообщил, что на данном этапе в проекте 15 участников.

Начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев подчеркнул, что для его ведомства правовое просвещение граждан не менее важно, чем проведение контрольно-надзорных мероприятий.

- Я убежден, что, когда мы получим подготовленного собственника помещений в многоквартирном доме или потребителя коммунальных услуг, проживающего в частном секторе, у нас станет гораздо меньше жалоб. Люди будут больше знать о своих правах, понимать, в чем заключаются обязанности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, смогут более грамотно выстраивать взаимоотношения между потребителем услуг и организациями, которые эти услуги оказывают. Особенно для нас важно, что через систему МФЦ к нам будут обращаться жители отдаленных территорий Ростовской области, где по объективным причинам нет жилищных инспекторов, - сказал он.

Отметим также, что местом подписания соглашения был выбран Батайск, потому что этот город является сегодня одним из региональных лидеров в реализации проекта "МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций".

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