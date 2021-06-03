Погода в Ростове-на-Дону на 3 июня 2021: синоптики рассказали, ждать ли дождей

Скорость ветра составит 6 - 11 метров в секунду. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Ростове-на-Дону на 3 июня 2021 — публикуем прогноз. «КП» выяснила, сохранятся ли в донской столице дожди.

По данным ростовского гидрометцентра, ночью температура воздуха составит плюс 14 — 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 19 — 21 градуса. Днем пройдет небольшой дождь, вечером — с грозой. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов пройдут краткосрочные дожди, местами — ливни с грозой и градом. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 23 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 6 — 11 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 12 — 17 градусов, днем — плюс 13 — 18 градусов.