Лучшая улыбка электрички: победительницы конкурса получили призы

Завершился фотоконкурс "Лучшая улыбка электрички". Фото: Артур Селимов

В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялось награждение победительниц фотоконкурса «Лучшая улыбка электрички», который проходил в рамках проекта «Едем без пробок» на сайте rostov.kp.ru. В нем приняли участие 13 обаятельных билетных кассиров АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». За участников конкурса было отдано свыше 12 000 голосов.

Проект «Едем без пробок» оказался очень популярным среди посетителей сайта. Он рассказал о маршрутах городской электрички и лучших возможностях объехать ростовские пробки, о туристических поездках на пригородных поездах к достопримечательностям Ростовской области, а также об интересных акциях, проводимых АО «СКППК». А фотоконкурс «Лучшая улыбка электрички» стал настоящим украшением проекта.

- Очень приятно, что посетители сайта проявили такой большой интерес к конкурсу и активно отдавали свои голоса за понравившихся участниц, - поделился своими впечатлениями генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков. - Хочется поблагодарить наших прекрасных работниц. Именно от них зависит готовность пассажиров пользоваться пригородными поездами. От того, как они встретят пассажира, как найдут к нему подход и проявят заботу. А делают они это, конечно, всегда с улыбкой!

Победительницами конкурса стали:

1 место - Ольга Логвиненко

2 место - Анастасия Агафонова

3 место - Вероника Абдрахманова

1 место - Ольга Логвиненко. Фото: Артур Селимов

- Безусловно, конкурс очень понравился. За меня голосовали коллеги и друзья. Но самое приятное, что за меня голосовали и пассажиры. Во время рейса люди мне часто говорили, что увидели мое фото в конкурсе и проголосовали. И после этого долго интересовались – какие же результаты у конкурса. Пожалуй, это лучшая награда за труд и лучшее признание, - рассказала победительница фотоконкурса Ольга Логвиненко.

2 место - Анастасия Агафонова. Фото: Артур Селимов

3 место - Вероника Абдрахманова. Фото: Артур Селимов

Все победительницы получили в подарок сертификаты от профсоюзной организации «Дорпрофжел», призы от «Комсомольской правды» и букеты цветов. Также девушкам вручили призы от партнера фотоконкурса - туристической компании SUDAKOV TRAVEL, которая организовала с АО «СКППК» интересный совместный проект.

- С АО «СКППК» мы сотрудничаем всего 3 месяца. Но уже можно сказать, что сотрудничество это очень успешное. За это время нашими ж/д турами воспользовалось свыше 100 человек. Но мы не собираемся останавливаться, и все время разрабатываем новые маршруты по Ростовской области и туры выходного дня, - рассказала исполнительный директор компании SUDAKOV TRAVEL Наталья Судакова. - А всех наших победительниц я от души поздравляю. Красота ваших улыбок спасет мир!

В подарок от туристической компании девушки получили сертификаты на путешествие в парк «Лога» и участие в экскурсионной программе «Маленький Ла Скала» в г. Таганроге.

- Благодаря поддержке и личной вовлеченности в вопросы транспортного обеспечения со стороны руководства региона, удается повышать эффективность железнодорожных перевозок и оптимизировать график курсирования пригородных поездов, делать его более удобным и востребованным. В конечном итоге растет число пассажиров, в том числе туристов, которые отдают предпочтение пригородным поездам. Так, с начала года на самом популярном направлении Ростовской области, маршруте Ростов – Таганрог, было перевезено 1048 тыс. пассажиров. Это выше на 15 %, чем за аналогичный период 2019 года, - рассказал генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков.

Завершилась церемония награждения большой фотосессией.

Поздравляем наших победительниц!