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Общество3 июня 2021 15:24

Всех любителей хорошей музыки приглашают в Елец!

С 10 по 20 июня в Ельце пройдет Всероссийский фестиваль им. Т.Н. Хренникова. Ценителей музыки ждут выступления самых разных коллективов
Материал: Управление культуры администрации городского округа г. Елец
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Фото: Управление культуры администрации городского округа г. Елец

Фото: Управление культуры администрации городского округа г. Елец

В списке хедлайнеров фестиваля: Народный артист СССР Юрий Башмет, Победительница шоу «Голос» и финалистка конкурса Eurovision Дина Гарипова Big-band им. Г. Гараняна.

Исторический центр города соберет вместе уникальных уличных музыкантов со всей России! Также для гостей фестиваля подготовлена насыщенная интерактивно-развлекательная программа, а 20 июня на берегу реки Б. Сосна, в естественных декорациях, каждый желающий сможет увидеть оперу «Легенда о граде Ельце».

С программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте https://visitelets.ru/

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