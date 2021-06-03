Всех любителей хорошей музыки приглашают в Елец!

Фото: Управление культуры администрации городского округа г. Елец

В списке хедлайнеров фестиваля: Народный артист СССР Юрий Башмет, Победительница шоу «Голос» и финалистка конкурса Eurovision Дина Гарипова Big-band им. Г. Гараняна.

Исторический центр города соберет вместе уникальных уличных музыкантов со всей России! Также для гостей фестиваля подготовлена насыщенная интерактивно-развлекательная программа, а 20 июня на берегу реки Б. Сосна, в естественных декорациях, каждый желающий сможет увидеть оперу «Легенда о граде Ельце».

С программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте https://visitelets.ru/

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