«Мы должны думать о донских виноградарях и виноделах»: парламентарии и эксперты обсудили развитие отрасли

Парламентарии и профильные эксперты обсудили проект регионального закона, призванный поддержать винодельческую отрасль. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Новочеркасске состоялось общественное обсуждение проекта областного закона о развитии виноградарства и виноделия на Дону. Организовал мероприятие комитет Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

На встрече депутаты, отраслевые эксперты и представители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств говорили о том, как поддержать винодельческую отрасль в свете нового федерального закона.

Открывая заседание, вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко напомнил, что летом прошлого года вступил в силу Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Основная задача документа - обеспечение российского рынка виноградом и вином отечественного производства. Следом законопроект, направленный на поддержку местных производителей, приняли и донские депутаты.

Как подчеркнул модератор встречи, Вячеслав Василенко, развитие виноградарства и виноделия всегда было и остается в фокусе пристального внимания парламентариев и регионального правительства.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

- Конечно, мы должны думать о своих донских виноградарях и виноделах, о своих жителях. И поэтому по инициативе Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева в донской парламент был внесен проект областного закона «О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области», который является необходимым инструментом регулирования сферы виноградарства и виноделия на Дону, - отметил Вячеслав Василенко.

Вице-спикер Заксобрания также сообщил, что из федерального и областного бюджета на поддержку отрасли в этом году выделили около 48 миллионов рублей. А это - на 25 миллионов больше, чем выделялось в 2016 году.

ЭНОГАСТРОНАМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Во время диалога председатель саморегулируемой организации «Союз «Виноградарей и виноделов Дона и Волги» Николай Берников отметил заинтересованность виноградарей в принятии соответствующего закона.

Но, по мнению специалиста, законопроект можно усовершенствовать.

Так, было озвучено предложение ввести в текст закона нормы, направленные на поддержку эногастрономического туризма.

Кроме этого виноградари озвучили существующую в данный момент проблему. Сейчас виноградарством занимается несколько ведомств. Это вызывает бюрократические проблемы у предпринимателей, выращивающих и перерабатывающих виноград.

В целом, обсуждаемая редакция законопроекта была поддержана, а профильному комитету донского парламента рекомендовано подготовить документ к рассмотрению на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

- После принятия закона мы будем аккумулировать предложения, в частности, прозвучавшие сегодня, обсуждать их и, при необходимости, вносить поправки. Ведь мы намерены принять закон не для того, чтобы он был только на бумаге, а для того, чтобы он работал, и виноградарство на Дону развивалось. В том числе, разведение автохтонных сортов, которые являются изюминкой нашего региона. У нас самая северная зона промышленного производства винограда, а значит выше затраты, но и качество вина гораздо лучше, - подытожил Вячеслав Василенко.

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