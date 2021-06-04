Погода в Ростове-на-Дону на 4 июня 2021: каким будет конец рабочей недели

В Ростовской области ожидаются дожди и ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 4 июня 2021 будет пасмурной и ветреной. Подробный прогноз опубликовал ростовский гидрометцентр.

Ночью серьезных осадков не ожидается. Утром и днем в городе пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер западный и юго-западный — до 6 — 11 метров в секунду, при грозе — до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 12 — 14 метров в секунду, днем — плюс 18 — 20 градусов.

В большинстве районов Ростовской области ночью пройдет кратковременный дождь с грозой. Местами осадки возможны и днем. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Ночью на термометре будет плюс 11 — 16 градусов, днем потеплеет до плюс 15 — 20 градусов. По югу и востоку — до плюс 24 градусов.