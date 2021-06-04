На станции техосмотра автомобилей в Ростове-на-Дону пожаловались 100 раз за месяц

Как оказалось, пройти проверку теперь может не каждая машина. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Правила прохождения техобслуживания для автомобилей ужесточили. Нововведения призваны устранить "серые схемы" с левыми диагностическими картами. Но насколько теперь автомобилистам будет удобно проверять свой транспорт?

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» отправился в ближайший пункт осмотра автомобилей, чтобы выяснить, как работают СТО по новым правилам.

ХОЧЕШЬ СТРАХОВКУ? СНАЧАЛА СТО!

- Сейчас "Хонда" уедет и можешь заезжать, - предупреждает механик Кирилл.

Прежде чем наш автомобиль заехал в бокс, его еще на улице начинает осматривать специалист станции.

- Стекла, фары целые, дополнительного навесного оборудования нет, - пробежался взглядом по машине сотрудник СТО. - Мы еще на улице быстро осматриваем машину на предмет жестких дефектов, с которыми вообще нет шансов пройти ТО. Это делается для экономии времени: посетителей хватает, а рабочий день - до пяти вечера.

После того как мой автомобиль все же пропустили в помещение, специалист центра сделал фото передней и задней части, а еще VIN-номер кузова, также записал пробег двигателя.

Кстати, по закону, если сотрудник СТО заметил несоответствие номера на кузове и в документах, он обязан сообщить в ГИБДД, иначе его могут обвинить в сокрытии преступления.

- У вас регистрационный номер не на месте, перевешивайте, а то мы фотографируем, так не пойдет, он должен ниже располагаться, - делает при мне замечание сотрудник СТО владельцу "двенадцатой", у которого номер закреплен не на бампере, а на багажнике. Парень молча пошел скручивать номера. А что делать - стандарты одинаковы для всех.

К шинам - особый интерес. Фото: СЕЛИМОВ Артур

РАНЬШЕ ФАРЫ, ТЕПЕРЬ - КОЛЕСА МЕШАЮТ

Специалист проверяет габаритные огни, стоп-сигналы и фары. Многие не проходят ТО из-за сгоревшей лампочки или неотрегулированных фар.

- Аптечка, огнетушитель есть?

- Есть, но дома, - отвечаю я.

- Нужно будет показать, сделаем пометку в обходном листе, - деловито произносит проверяющий. - Хотя у других прямо на месте продаются - хочешь пройти, плати тысячу - не меньше. Но мы же не звери!".

На этом бдительность специалиста не заканчивается.

- Резина, я смотрю, не свежая: будем мерить протектор. Давно ставили? - задает он очередной вопрос.

- Никогда не задумывался какого года «резина» - как купил автомобиль, так и стоит, - честно признаюсь я.

- Протектор уже впритык - 1,2 мм. Если будет меньше 1 мм, тогда отправляем на «устранение причины», - вводит в курс дела "шеф". - Резине-то уже 9 лет! Но вам повезло: по регламенту все, что старше 10 лет, не подходит для эксплуатации.

"ПРИПЛЫЛИ НА РОВНОМ МЕСТЕ"

После тщательного осмотра колес меня просят загнать автомобиль на стенд для проверки тормозной системы.

- У вас правое колесо на задней оси тормозит хуже левого, - замечает проверяющий, - разница сил торможения не должна превышать 20 процентов. В стандарты вписываемся, но лучше проверить всю систему. Ручной тормоз уже слабый - нужно подтянуть или поменять колодки.

- Да как же так? - слышу голос своего коллеги по проверке, владельца китайского внедорожника. - Автомобиль почти новый, у него с завода эти фары.

Оказалось, механик заметил отклонение в ближних световых огнях: они светят ниже, чем положено по стандартам. Владельцу сказали, что оставят пометку об этом в диагностической карте.

- Мне сказали нужно ехать в сервис и регулировать фары, плюс шины у меня не сертифицированной фирмы, которой нет в российской базе, - поделился новый знакомый. - Говорят, в любом случае с ними ТО не пройти, так как им уже 10 лет. Не понимаю: шины-то целые, почти новые, они у меня все это время пролежали в теплом гараже, я их еще лет пять назад с прошлой "Мазды" снял. А теперь, оказывается, они не подходят! А новые тысяч в 40 обойдутся. Приплыли на ровном месте!

Машину теперь изучают под лупой. Фото: СЕЛИМОВ Артур

НА ТЮНИНГ - ТАБУ

Как оказалось, эксперты СТО проводят еще и осмотр автомобиля на предмет тюнингованных деталей, так как большинство из них запрещены для использования на дорогах: это тонировка фар, лобового стекла, дополнительные звуковые сигналы, проблесковые маячки, ксенон, линзы в ближних огнях, фаркопы и многое другое.

- Вы даже не представляете с каким количеством тюнинга нам приходится сталкиваться, - рассказывает мне инженер Михаил. - Автомобилисты смотрят на нас круглыми глазами, им нужно половину машины перебрать, чтобы она соответствовала регламенту. В результате получают предписание и уходят искать левые фирмы, где можно фиктивно получить карту. Вот только "левые" карты уже не так просто получить - мало кто из СТО будет рисковать из-за пары тысяч рублей.

Вместо PS: ТО я так и не прошел. Мне выдали предписание приехать снова: показать аптечку и огнетушитель, а еще - отрегулировать ручной тормоз. За "диагноз" своего авто я заплатил 700 рублей, сколько еще придется потратить - неизвестно. При повторном осмотре, говорят, обещают взять уже меньшую сумму, а новых недочетов - не искать.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владельцам свежих авто новые правила не грозят

- Владельцам свежих автомобилей поправки в прохождении ТО не принесут особых неудобств, - говорит защитник прав автомобилистов Сергей Лихов. - Однако тем, кто привык "дорабатывать" автомобиль и дополнять его тюнингованными деталями, новые правила существенно усложнят жизнь. Например, любителям низкой посадки придется менять всю подвеску на стандартную, фары уже тоже не затонируешь. На фотографии все видно, поэтому любые отклонения могут даже привести к аннулированию уже выданной карты, если выясниться, что СТО недобросовестно выполняет свои обязанности.

Также новые стандарты требований к шинам сильно осложняют жизнь многим автовладельцам. Если в прошлые годы многие автомобили как раз не могли пройти из-за погрешностей фар, то теперь новым препятствием стали колеса. Шины должны быть не только целые, но и соответствующего размера, целыми также должны быть диски и места крепления.

Обещают, что постепенно все фиктивные пункты проверки технического состояния будут ликвидированы.

ОФИЦИАЛЬНО

"Неисправного транспорта стало меньше"

- Фотофиксация в пунктах СТО помогает решить спорные ситуации, например, если граждане жалуются на качество проводимого ТО. Тогда сотрудники ГИБДД всегда могут проверить по базе как работает организация, - рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в пресс-службе Управления ГИБДД по Ростовской области. - Несомненно, с внедрением фото- и видеоотчетов неисправного транспорта на дорогах стало в разы меньше. Бывает, что в одном СТО автомобиль прошел проверку и признан исправным, а в другом его признали неисправным - тогда ГИБДД начинает проверочные мероприятия. К слову, с 1 по 30 мая в ГИБДД поступило несколько десятков жалоб с просьбой проверить около 100 организаций, которые занимаются проверкой транспортных средств.

НАША СПРАВКА

С 1 марта на всех пунктах СТО обязательно ведется фото фиксация автомобилей с указанием даты. Если этого не сделать, то организации грозит штраф от 5 000 до 300 000 рублей.

В прежние времена СТО могли даже не загонять автомобиль на проверку и выписать техосмотр на свое усмотрение. Теперь же такой практики нет: все авто полностью проверяют под камерами. Владелец может заплатить за проверку, но это не означает, что его автомобиль обязательно получит удовлетворительный бланк осмотра. В случае обнаружения неисправностей нужно будет их устранять и повторно проходить осмотр.