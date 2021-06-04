Поправки в закон, призванные спасти как можно больше тяжелобольных детей, обсудили в донском парламенте

В донском парламенте депутаты обсудили поправки в федеральный закон. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось общественное обсуждение поправок федерального законопроекта, регламентирующего медицинскую помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В частности, речь шли о возможности использования в системе ОМС препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям для лечения онкозаболеваний у детей.

Модератором встречи стал первый заместитель Председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, депутат Сергей Михалев.

Он пояснил, что в Заксобрание из Госдумы поступил законопроект, которому донские парламентарии должны дать заключение ко второму чтению.

Поправки предусматривают разрешение назначать детям с тяжелыми заболеваниями препараты вне инструкции, так называемый «офф-лейбл».

- Когда знакомишься с законом, то возникает ощущение, что формулировка пугающая. Что значит вне инструкции? Но когда разберешься, послушаешь специалистов, то очевидно: закон нацелен на то, чтобы спасти как можно больше жизней детей, - сказал Сергей Михалев.

Перед донскими парламентариями с докладом выступила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

СПАСАЯ РЕБЕНКА, ВРАЧ ВЫНУЖДЕН РИСКОВАТЬ САМ

- Постоянная забота государства о состоянии здоровья детского населения Российской Федерации особенно выражается в повышенном внимании к медицинским организациям, оказывающим важную медицинскую помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Так, у нас строятся высококвалифицированные специализированные центры по оказанию помощи детям с онко- и гематологическими заболеваниями, разрабатываются эффективные методы лечения, - начала свой доклад замминистра.

Но при этом, отметила спикер, к сожалению, есть и значительное отставание в оформлении стандартов по профилю оказания помощи детям с такими тяжелыми недугами. Например, в стандартах не указывается группа эффективных препаратов. И медицинские работники вынуждены назначать их.

- При лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в случае острой необходимости по жизненным показаниям приходится руководствоваться клиническими рекомендациями. По инструкции те или иные эффективные препараты предназначены взрослым пациентам, но они могут помочь в спасении детских жизней. И именно такое применение препаратов - по решению врачебной комиссии лечебного учреждения, ответственно взвесившей все риски, - позволяет добиваться высоких показателей в лечении онкобольных детей, - сказала первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Однако, как заметили другие участники дискуссии, врачи, спасая детские жизни, рискуют и сами, так как за действия «вне инструкции» им может грозить уголовное дело.

ДОЛГОЖДАННОЕ РЕШЕНИЕ

В свою очередь, депутат Законодательного собрания, главный врач Ростовской областной детской клинической больницы Светлана Пискунова считает этот законопроект для медицинского сообщества долгожданным.

- Конечно, ни один врач самостоятельно не назначит пациенту препарат, не упомянутый в инструкции. Для этого необходимо коллегиальное решение врачебной комиссии. Однако использование в экстренных случаях не учтенных в инструкциях препаратов не оплачивается системой обязательного медицинского страхования. Зачастую приходится пользоваться для этих целей помощью отечественных благотворительных фондов. Таким образом, придание правовой основы уже сложившейся эффективной практики лечения детской онкологии – насущная необходимость, - прокомментировала депутат.

И еще одну значимую поправку предусматривает законопроект. О ней по видеоконференцсвязи рассказала заместитель комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

- Одна из них разрешает медицинским организациям, оказывающим онкологическую помощь детям, продолжать по решению врачебной комиссии наблюдение и лечение пациента по достижении им совершеннолетия. Это очень важное дополнение. Ведь часто бывает, что молодой человек, которому во время нахождения в детском онкоцентре исполнилось 18 лет, должен переходить во взрослое медучреждение, что создает лишние сложности и не лучшим образом сказывается на качестве лечения, которое просто прерывается, - отметила депутат.

Сергей Михалев, в свою очередь, заявил, что иногда бывают ситуации, когда только разумный риск способен спасти жизнь ребенка.

- А решение пойти на этот риск должно быть подкреплено согласием родителей маленького пациента и решением врачебной комиссии, - комментирует донской парламентарий Сергей Михалев.

В результате обсуждения единогласно поддержали концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями».

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