Нашествие вредных черепашек прогнозируют в Ростовской области

Из зерновых, поврежденных черепашкой, можно получить только хлеб низкого качества. Фото: Алексей ФОКИН

В Зимовниковском районе Ростовской области ожидается нашествие клопов вредной черепашки. Об этом сообщили в Россельхозцентре.

Согласно прогнозам, личинки начнут появляться во второй половине первой декады июня. Процесс так называемого отрождения продлится до второй декады месяца. Как пояснили специалисты, личинки старшего возраста повреждают зерна. Едва появившиеся зерна сморщиваются, а на тех, что уже спеют, появляются вмятины.

Черепашка - один из сельскохозяйственных вредителей. Фото: Россельхозцентр.

— Мука из повреждённых зерен имеет низкие хлебопекарные качества по причине разрыхления эндосперма, — прокомментировали в «Россельхозцентре».

Руководителей хозяйств просят организовать мониторинг численности личинок вредной черепашки. А в случае обнаружения — провести обработку участков.