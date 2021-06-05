Погода в Ростове-на-Дону на 5 июня 2021: первый выходной не обойдется без дождей

В городе прогнозируют осадки и сильный ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 5 июня 2021 — публикуем прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет первый выходной день.

Ночью температура воздуха составит плюс 11 — 13 градусов, днем — плюс 18 — 20 градусов. Пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти — 5 — 10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Утром и днем — местами сильный дождь. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 11 — 16 градусов, днем — плюс 14 — 19 градусов.