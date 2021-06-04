В донском парламенте обсудили помощь молодежным организациям

Депутат областного Заксобрания Екатерина Стенякина вместе с коллегами обсудила меры поддержки донских молодежных организаций. Фото: пресс-служба ЗС РО

В областном Законодательном собрании парламентарии и представители интересов донской молодежи собрались за круглым столом, чтобы поговорить о том, как сегодня функционируют молодежные общественные организации, с какими трудностями сталкиваются ребята и в чем они преуспели.

Модератором встречи выступила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, депутат Екатерина Стенякина.

Свое выступление парламентарий начала с того, что напомнила о новом федеральном законе, принятом в прошлом году. Документ регламентирует правила, по которым живут и развиваются молодежные объединения.

- В настоящее время мы вносим поправки в областной закон «О государственной молодежной политике в Ростовской области». Приводим его в соответствие с федеральным. Но, помимо закона, есть еще и подзаконные нормативные акты, в том числе те, которые регулируют поддержку молодежных некоммерческих организаций. И нам очень важно пересмотреть эти формы поддержки, - сказала Екатерина Стенякина.

Она пояснила, что раньше в Ростовской области молодежные некоммерческие организации сталкивались с трудностями при получении субсидии. Сама по себе процедура была сложная, с непростой отчетностью. Более того, на реализацию того или иного проекта вначале было необходимо потратить сумму, а только потом ее компенсировали из бюджетных средств.

- Но в прошлом году комитет по молодежной политике проработал новую историю, когда наши некоммерческие организации и молодежные общественные объединения, не имеющие статуса юридического лица, могли бы предоставить свои проекты в комитете, поучаствовать в конкурсе и получить деньги на реализацию мероприятий и проектов, - сообщила Екатерина Стенякина. – И теперь хотим разобраться, насколько качественно функционирует такая схема поддержки, как конкурс «партНеры КОмитета».

Также депутатов волновал вопрос, достигаются ли цели, для которых был организован этот конкурс, - выявление, поддержка и тиражирование наиболее значимых, перспективных, системных региональных практик в сфере государственной молодежной политики, расширение масштабов взаимодействия органов государственной власти, детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, повышение открытости и прозрачности реализации государственной молодежной политики на территории Ростовской области.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТАК ЖЕ ВАЖНА, КАК И ФИНАНСОВАЯ

- Возможно, есть другие схемы поддержки, которые необходимы молодежным НКО, - выразила мнение Екатерина Стенякина.

Екатерина Стенякина также подчеркнула, что нужно рассмотреть не только финансовую, но и инфраструктурную сферу поддержки.

- В прошлом году мы приняли поправки в закон, которые регулируют создание инфраструктуры молодежной политики в Ростовской области, и уже некоторые объекты открыты. Насколько они доступны для некоммерческих организаций? В том числе информационная поддержка и для развития НКО, и для привлечения федеральных средств. Если будет необходимо, мы готовы оперативно вносить изменения в любые нормативные акты, выходить на федеральный уровень. Президент России обращает особое внимание на сферу развития молодежных некоммерческих организаций, поэтому нам очень важно понять, насколько комфортно им в Ростовской области, - прокомментировала депутат.

В свою очередь, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин отметил, что меры регулирования вопроса поддержки молодежных и детских общественных объединений в Ростовской области необходимо совершенствовать.

Также он рассказал, что в прошлом году в реестр детских и молодежных общественных объединений, получающих господдержку, вошли 22 организации, 13 из которых получили поддержку в виде субсидии.

По словам спикера, субсидия студенческим отрядам Ростовской области предоставляется некоммерческим организациям, занимающимся поддержкой движения студенческих отрядов в регионе, на возмещение части затрат на проезд бойцов к местам работы и на обучение. В 2020 году 2 студенческих отряда получили поддержку по 500 тыс. рублей каждый. В 2021 году по поручению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева размер поддержки для одного студенческого отряда был увеличен до 750 тыс. рублей.

Субсидия командам КВН предоставляется некоммерческим организациям на организацию участия команд КВН региона в различных лигах КВН. В 2020 году финансовая поддержка командам КВН была оказана на сумму почти 800 тыс. рублей.

Что касается конкурса лучших практик в сфере ГМП «партНеры Комитета», то благодаря нему у общественных объединений есть возможность войти в план реализации государственной программы «Молодежная политика и социальная активность».

Так, по итогам конкурса в 2020 году 18 общественных объединений стали победителями. Общая сумма поддержки для всех организаций составила 13,5 млн рублей.

Участники дискуссии рассказали о своих практиках применения различных форм государственной поддержки некоммерческих организаций и внесли предложения по их совершенствованию. По итогам дискуссии с учетом всех предложений комитетом по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике будут подготовлены рекомендации.