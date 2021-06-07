Погода в Ростове-на-Дону на 7 июня 2021: каким будет начало недели

Синоптики снова прогнозируют осадки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 7 июня 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет первый день недели.

Температура ночью составит плюс 13 — 15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 20 — 22 градусов. Пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер западный и юго-западный — до 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем, при грозе, порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдет дождь с грозой. Ветер западный и юго-западный — до 6 — 11 метров в секунду, утром и днём местами, а также при грозе, порывы — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 13 — 18 градусов, по северу — до плюс 8 градусов. Днем на термометре будет от плюс 18 до плюс 23 градусов.