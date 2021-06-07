В образовании тоже есть тренды

Директор роствоской гимназии академического развития “Дар” Марина Голубева. Фото: ПОПОВА Екатерина

Лето только началось. Но набор школьников в некоторых гимназиях уже в самом разгаре. На одной из программ “Родительский вопрос” в нашей студии побывала генеральный директор гимназии Донского академического развития “Дар” Марина Голубева. Она рассказала о том, как проходит набор школьников в их гимназии, об интересной системе образования и о ценности дополнительных занятий.

ВИДЕОСЪЕМКА И БЛОГЕРСТВО ВКЛЮЧЕНЫ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

- Скажите, пожалуйста, когда была открыта ваша гимназия “Дар” и какие были сложности во время запуска этого проекта?

- Гимназия основана в 2018-м. Как открывались мы, так, наверное, у нас не делал никто. Мы рискнули запустить полный образовательный цикл с 0 класса по 11-й с выстраиванием образовательной траектории для поступления в вузы. Было много опасений по этому поводу, было много тех, кто говорил, что у нас ничего не получится. Но получилось. Та концепция, которую мы показали родителям, вызвала большой процент доверия. И мы набрали все классы.

Вторая сложность - разность детей. В начальной школе было проще, так как маленькие детки быстрее адаптируются. А вот начиная с 5 класса - дети с разным форматом обучения, который был у них до этого. Самое сложное было объединить этих ребят. Но у нас все получилось.

- А есть ли разница в программе, подходе к ученикам в вашей частной гимназии?

- Мы должны учитывать важность новых технологий, социальных сетей, гаджетов, различных методик и инноваций - это отражается в образовательном процессе.

Очень хорошо приняли наши дети формат метапредметных уроков, когда два-три предмета объединяются в одном уроке. Так проще понимать устройство мироздания.

Еще ученикам нравится, когда мы даем им возможность преподавать, когда они оказываются в роли куратора. Тогда у них совсем другое отношение к образовательному процессу и педагогам. Также мы делаем тематические недели по разным предметам, направлениям и по тем темам, которые интересны им. И видеосъемка, и блогерство - все включается в образовательный процесс и дает колоссальные результаты.

- Марина Олеговна, а как ученику и его родителям понять, что ему нужно учиться именно в гимназии Донского академического развития?

- Если вы хотите качественное образование, хотите, чтобы у вашего ребенка было счастливое детство, чтобы у него была возможность задействовать весь свой потенциал, то однозначно надо к нам. У нас еще есть 15 дополнительных занятий: спорт, вокал, хореография, театральная студия, шахматы, ИЗО, французский этикет, языки и другие.

У ПЕРВОКЛАССНИКОВ ЕСТЬ ТИХИЙ ЧАС

- У вас сейчас идет набор. Как проходит собеседование с родителями перед зачислением ребенка? О чем вы разговариваете с ними?

- Собеседование при приеме в гимназию “Дар” обязательно, так как программа достаточно сложная. Уровень подготовленности и мотивации ребенка должен соответствовать. Иначе будут большие различия в процессе последующего обучения детей. У нас есть обязательное психологическое тестирование для того, чтобы ребенок ровно и комфортно входил в образовательный процесс. И мы, общаясь с родителями, объясняем им, что наше учебное учреждение отличается от других. Если ребенок не готов учиться, если ему неинтересно, то мы отказываем.

- Расскажите чуть подробнее, как устроен день ребенка в гимназии?

- Мы долго работали и согласовывали наш учебный день таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно, учитывая физиологию ребенка и гормональную активность. В первой половине дня мы старались в большей степени разместить основные предметы. У ребят есть большая перемена около 50 минут, когда они могут отдохнуть после обеда, перевести дыхание. И во второй половине дня мы переходим в формат дополнительных занятий, к выполнению домашних заданий. Плюс пятиразовый режим питания. В каждом классе есть мягкая зона, где ребенок может отдохнуть. Подготовительная группа и 1 класс у нас спят, так как им еще сложно.

- Сейчас без современных технологий не обойтись. Как у вас с этим обстоят дела?

- Мы даем возможность педагогам пробовать и использовать свои личные разработки, авторские программы. Это дает очень хороший результаты. Плюс дети сами снимают и монтируют ролики. Еще есть разные форматы урока: дискуссии, игровая форма соперничества. У нас есть клуб “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”, кружок журналистики и такое направление, как декорация. В нашем пространстве каждому ребенку дается возможность раскрыться.

- Вы сейчас описываете целый небольшой мир, в котором каждый может найти свое место.

- У нас не просто так лозунг “Счастливое детство - бесценный дар”. Мы стараемся сделать детство наших воспитанников очень интересным и счастливым.

- А когда создавали гимназию, вы ориентировались в первую очередь на западный опыт или на российские традиции?

- И то, и другое. Началось, конечно, с исторической практики. С детьми я всегда работала очень много на базовых началах образовательного процесса. И вовлеклась в это. Мне стало интересно как маме и как специалисту. Дальше я обратилась к различным практикам европейских стран. Получается, я создала идеальное в моем понимании образовательное учреждение, взяв самое лучшее из того, что что я могла увидеть.

Изначально мы взяли за основу сингапурскую систему. Нам она показалась максимально результативной. Педагоги прошли обучение. И потом на этой платформе стали путем проб разных методик расширять это пространство.

- Какие, на ваш взгляд, существуют проблемы у современной образовательной системы? Как их можно было бы решить?

- Первый момент - отсутствие возможности персонализации образовательного процесса. К каждому ребенку нужен подход. Второй - расширенная система дополнительного образования. Мало быть просто грамотным специалистом, важно еще обладать необходимыми навыками, чтобы себя реализовать, уметь себя мотивировать и саморазвиваться.

- В свете последних трагических событий в Казани всех волнует вопрос безопасности. Как у вас в школе с ней обстоят дела?

- Безопасность у нас разноплановая. Это закрытая охраняемая территория с пропускным режимом, также пожарная безопасность, психологическая безопасность. Важный акцент на том, чтобы комфорт и безопасность детей были всегда.

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https://radiokp.ru/rostov-na-donu/podcast/roditelskiy-vopros-rostov-na-donu/426008

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