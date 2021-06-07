«Мы ищем талантливых ребят»: в Ростове состоялся первый выпуск школы «RGUPS Skill.get»

Фото: АФК «Система»

В донской столице завершился первый учебный год в школе прагматики и информирования «RGUPS Skill.get», открытой в рамках благотворительного проекта «Лифт в будущее».

Обучение проходило на базе Ростовского государственного университета путей сообщения при финансовой поддержке благотворительного фонда «Система» российской инвестиционной компании «АФК Система».

Этот год стал для школы пилотным. В донской столице первым выпускникам проекта по развитию цифровых навыков «Лифт в будущее» в торжественной обстановке вручили сертификаты, свидетельствующие об успешном окончании учебы.

Фото: АФК «Система»

Почетным гостем церемонии стал управляющий партнер «АФК Система», в прошлом выпускник РГУПСа Али Узденов. Он подробно рассказал о том, для чего был запущен проект «Лифт в будущее».

- Мы ищем талантливых ребят по всей нашей стране, чтобы дать им шанс реализовать свои возможности, - прокомментировал Али Узденов.

По словам спикера, в разных городах России открыто уже 19 таких школ, в том числе в Ростове, где была возможность учиться как в очном формате (для ростовчан), так и в режиме онлайн (дети из Таганрога, Новочеркасска, Константиновска).

Али Узденов также объяснил, почему инициаторы проекта сделали ставку именно на информатику и IT-технологии.

- Мы считаем, что сейчас это наиболее востребованное направление, за которым будущее. Мир стремительно меняется. Хочу привести пример. В позапрошлом году был в штаб-квартире компания HUAWEI. Это огромный город, по которому между корпусами перемещаются на электропоездах! Там работают лишь только одних программистов 10 тысяч человек. 40% из них приехали сюда из России. А в такой компании собирают только лучших специалистов, - рассказывает Али Узденов.

Он также сказал, что в нашей стране очень талантливая молодежь, а еще самая сильная в мире математическая школа.

Фото: АФК «Система»

Кстати, по итогам первого года обучения ростовская школа оказалась лучшей в РФ.

- Это очень приятно. Мы уже договорились с ректором, что будем продолжать обучение ребят и дальше, более того, хотим расширить проект. Сейчас обсуждаем с ректором и преподавателями, требуется ли переподготовка обучающего состава. Возможно, надо будет пройти стажировку в наших высокотехнологичных компаниях - это МТС, Ozon и другие, - прокомментировал Али Узденов.

Отметим, что в школе «RGUPS Skill.get» в этом году проходили обучение 85 человек, всего было сформировано 11. Учебный процесс занял ровно год. Кстати, ребят, которые хотели попасть в эту школу, было намного больше, чем то число, на которое она была рассчитана. Будущих учеников выбирали по результатам теста.

Али Узденов пояснил также, почему для проекта выбрали именно площадку РГУПС.

- Я сам - выпускник этого вуза. Считаю, что это один из лучших университетов в Ростовской области, - подчеркнул спикер.

Обучение в школе «RGUPS Skill.get» дает ребятам не только качественные знания, но и открывает большие перспективы в будущем.

Али Узденов рассказал, что выданные по итогам учебного года сертификаты позволят получить некоторое преимущество желающим попасть в аналогичный проект «АФК Система» для студентов вузов.

В итоге же выпускники обеих программ могут претендовать на приоритетное трудоустройство в одни из самых технологичных компаний России.