«Ставка на естественность»: Ростовчанка отправилась на «Word Next Top Model» в Ливан

Ростовчанка представит Россию на «Word Next Top Model». Фото: Личный архив героя публикации

Ростовчанка представит Россию на «Word Next Top Model». В международном конкурсе красоты модель участвует впервые. Он пройдет в июне в Ливане. Помимо нашей землячки за корону поборются еще 27 девушек из разных стран. Софья признается, что попасть на мировой конкурс было ее желанием на протяжении нескольких лет.

- Слишком много надежд на меня возлагает семья и аудитория. Я 100% должна попасть в полуфинал, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" красавица.

Последние 1,5 месяца модель усердно готовилась к конкурсу. Фото: Личный архив героя публикации

Известно, что последние 1,5 месяца модель усердно готовилась к конкурсу. Отрабатывала походку и повороты. Радует и то, что специально худеть к конкурсу девушке не пришлось. У нее идеальные параметры. Рост 175 сантиметров, вес 50 килограмов, а талия 57 сантиметров.

- Скрывать не буду, спортом я не занимаюсь, - говорит собеседница. - Фигуру поддерживаю на питании, но при этом ни в чем себе не отказываю. Если я хочу сегодня съесть кусочек тортика или что-то из фастфуда, я сделаю это. Только не вечером. Но на следующий день буду пить воду с лимоном. Ну или съем пару ложек овсяной каши.

Дончанка не раз участвовала в конкурсах красоты, но на мировой уровень вышла впервые. Фото: Личный архив героя публикации

Дончанка не раз участвовала в конкурсах красоты, но на мировой уровень вышла впервые. Одна из последних побед — титул вице-мисс на конкурсе «Мисс Федерация».

- Выделить главных конкуренток пока сложно, - признается она. - Я девушек вживую еще не видела. По афише и фотографиям в социальных сетях видно, что многие использовали уколы красоты и ложились под нож хирургов. Я же ставлю шансы на победу своей естественностью.