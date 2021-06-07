Праздник дружбы и добра: сотрудники Ростовского электровозоремонтного завода отметили День защиты детей

Фото: Оксана Круглова

В Ростове-на-Дону руководство старейшего в городе предприятия – Ростовского электровозоремонтного завода (входит в группу компаний «ЛокоТех») организовало праздник, главными гостями которого стали дети работников завода.

Поводом для такого славного события стал День защиты детей. Праздничное мероприятие проходило в просторном светлом спортивном зале. В нем собрались десятки счастливых мальчишек и девчонок разных возрастов, - от мала до велика.

Дети радовались празднику и приятным сюрпризам. Фото: Оксана Круглова

Сценарий праздника организаторы проработали так, что никому не пришлось скучать. И малышам-детсадовцам, и подросткам было одинаково весело.

Отметим, что руководство предприятия в целом придерживается социально ориентированной политики. Помимо условий труда, производственных планов и показателей, огромное внимание уделяется самим сотрудникам, их семьям, и, конечно же, их детям.

Как рассказала специалист по связям с общественностью Оксана Близнюкова, массовый яркий праздник для ребят проходит уже не в первый раз. Для РЭРЗа такая практика стала уже давней традицией.

ПОИСКИ СОКРОВИЩ И «ФОРТ БОЯРД»

Руководство завода и первичная профсоюзная организация РЭРЗ всегда берут на себя финансовую нагрузку в подготовке подобных мероприятий. А вот сценарная концепция – уже зона ответственности самих работников.

Так, по словам Оксаны Близнюковой, в подготовке летнего праздника, совместно с председателем ППО РЭРЗ Татьяной Клименко, продумывали детские конкурсы для пиратского квеста, искали аниматоров и специалистов по Криошоу (научное шоу с жидким азотом – прим. Ред).

Криошоу понравилось и детям, и взрослым. Фото: Оксана Круглова

А представители Совета молодежи РЭРЗ стали в этот день настоящими пиратами и вместе с малышами отправились на поиск сокровищ! Юные пираты отважно одолели крокодила, побывали на острове Мумий, преодолели полосу препятствий и в конце путешествия отыскали сладкий клад.

Поиски сокровищ удались на славу! Фото: Оксана Круглова

У подростков же была немного другая задача – им предстояло пройти квест «Форт Боярд». Там был и Старец Фура с его замысловатыми вопросами на логику, и Мастер Теней с непростым заданием, и, конечно, Хранители ключей. Кстати, ребята отлично справились со всеми этапами состязания.

Ответить на вопросы Старца Фура было непросто! Фото: Оксана Круглова

Ну и какой же праздник без подарков! Завершающим этапом программы стал розыгрыш лотереи, в которой не было проигравших! Мальчишки и девчонки, тянувшие билеты, получили в подарки игрушки и развивающие пособия.

Призы получили все участники беспроигрышной лотереи. Фото: Оксана Круглова

Ребятам, которые уже ходят в школу, подарили специальные сумки для обуви, канцтовары и прочие принадлежности для учебы.

А еще все гости праздника получили любимое лакомство – мороженое.

- Праздник вышел замечательный! Спасибо большое организаторам и руководству предприятия за такое душевное отношение к нам, к работникам, и к нашим семьям. Трудясь именно на этом заводе, начинаешь понимать, что такое командный дух и каким должен быть по-настоящему дружный коллектив! Я пришел на предприятие в 2011 году, начинал слесарем, а теперь – заместитель начальника сборочного цеха. Уверен, что впереди у меня и моей семьи еще много побед и достижений, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Максим Руденко.

Отметим, что для детей сотрудников Ростовского электровозоремонтного завода летние сюрпризы одним этим праздником не закончатся.

У Ростовского ЭРЗ есть еще одна замечательная традиция! Каждое лето всех ребят направляют за счет предприятия в детский санаторный лагерь в Анапе. Путевка рассчитана на 21 день. В ее стоимость включено не только питание и проживание, но и лечение, если есть соответствующие показания.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод – одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли. Предприятие занимает третье место по объему ремонта в отрасли. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, ремонт линейного оборудования (тяговых двигателей, вспомогательных машин, мотор-компрессоров, тяговых трансформаторов, главных выключателей, контроллеров, токоприемников), а также выпускает продукцию механообрабатывающего производства.

История завода неразрывно связана с городом. Отсчет славным событиям ведется с 3 мая 1874 года, когда были введены в эксплуатацию Главные мастерские Ростово-Владикавказской железной дороги с количеством работников около 350 человек. Один из первых паровозов 1900 года постройки, отремонтированный в этих цехах, установлен в качестве памятника на территории современного РЭРЗ. Он является редчайшим железнодорожным экспонатом в стране – в России известны всего два таких экземпляра!