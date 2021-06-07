Ростовские врачи впервые провели операцию по кератопластике

Александр не мог видеть с самого рождения, но совсем скоро его жизнь изменится. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В Ростове-на-Дону провели первую в южном регионе операцию по кератопластике. Донская столица стал третьим центром страны, где будут осуществлять подобного рода операционные вмешательства у детей. Важно, что восстановление зрения будет проводиться полностью за бюджетные средства.

- В июле в рамках реализации в Ростовской области нацпроекта "Здравоохранение" в Областной детской больнице начнется строительство инновационного хирургического комплекса, - рассказала главврач медучреждения Светлана Пискунова. - Офтальмология – это тоже хирургия, поэтому наши доктора осваивают новые медицинские технологии. Именно такой высокотехнологичной операцией является пересадка роговицы. В случае успешных результатов, процедура будет доступна детям не только из нашего региона, но и близлежащих.

Так, первый пациент - Александр Костюченко - с самого рождения не мог видеть из-за помутневшей роговицы.

- Мы так долго ждали возможности, чтобы сын смог видеть хоть немного правым глазом, - рассказывает его мама Наталья Костюченко. - Операцию проводили ростовские врачи, она длилась полтора часа. Переживали, конечно. Но все прошло хорошо. Помутневшую роговицу заменили на прозрачную. И теперь зрение сына может быть восстановлено. Доктора дают положительные прогнозы.

Специалисты говорят, что исход операции будет очевиден через несколько месяцев. А сам Саша надеется, что уже в этом году он сможет гонять на велосипеде и заниматься спортом.

Энтузиазм парня разделяет и врач-офтальмолог Ольга Ушникова, которая проводила операцию:

- До этого момента мы не могли оказывать помощь маленьким пациентам с подобными проблемами. А сегодня у нас появилась возможность помогать детям с различными патологиями роговицы.

В подобном лечении на Дону нуждается большое количество маленьких пациентов.

- Операции такого рода детям - редкость в нашей стране, - отметил д.м.н., профессор-офтальмолог Андрей Золоторевский. - Меня очень вдохновил первый положительный опыт: это показатель качества ростовской медицины. Немаловажно, что подобные операции будут выполняться за счет квот - это говорит и об уровне прозорливости регионального минздрава.

Известно, что в скором времени планируют провести еще пять операций подобного плана.