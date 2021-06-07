Диалектные слова из районов прочно вошли в разговорную речь горожан. Это следствие активной миграции в областной центр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эх, ушла эпоха! Среди самых популярных в регионе слов не оказалось тютины и жерделы. А ведь ростовчане привыкли считать, что именно они — наша визитная карточка в других регионах. Оказалось, в интернете мы чаще пользуемся другими словами, и на их основе аналитики составили приблизительный языковой «портрет» донских жителей.

ТЮТИНА НЕ ПРИЧЕМ

«Яндекс» провел большое исследование слов, которые употребляют на платформе «Яндекс. Дзен» интернет-пользователи разных регионов России. Изучили тексты и комментарии 6 миллионов пользователей и проанализировали 11 миллиардов словоупотреблений. После чего вместе с лингвистами Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова. В конце этого материала мы приводим список ростовских слов, но сначала рекомендуем узнать мнение специалиста.

Что из наших, ростовских, выражений приглянулось исследователям больше всего? За комментарием «КП — Ростов-на-Дону» обратилась к доктору филологических наук Людмиле Савенковой.

- Не стоит удивляться тому, что в списке нет «жердел». Мы про них каждый день думаем? Только в сезон, когда спеют. Это же обычное предметное слово, - объясняет Людмила Борисовна. - Среди выборки «Яндекса» стоит выделить слова, связанные с повседневными делами. Тот же «водомер», «стройвариант», «канашка» — с этими предметами и явлениями мы сталкиваемся каждый день. «Парприз» — слово, актуальное для автомобилистов.

Профессор объяснила, что проникновение диалектной лексики (слов донских говоров) в разговорную речь горожан говорит об активной миграции населения — слова привозят из районов. И о снижении требований к словоупотреблению — ростовчане в разговорной речи используют диалектные слова вперемешку с литературными: мы каждый день слышим такие слова как «блукать», «впоймать», «гавкучий», «дуром», «кушери», «тулить». Выражение «срочно-обморочно» — это уже интержаргон, то есть жаргонное слово, употребляемое во многих регионах, как и «бомбовский».

«АНАКОМ» КАК АТРИБУТ ДЕШЕВОГО ТРУДА

- Любопытно: слово «анаком» заменило хлеб и воду в современной разговорной речи. В прошлом веке маркером нищеты было жить на хлебе и воде, еще мерой благополучия являлась колбаса («Колбасы себе не могут купить»). А теперь слово «анаком» стало символом нищего существования человека, в основном, людей, которые тяжело трудятся и получают за это копейки, - рассказывает Людмила Савенкова. - Удивительно, что прижилось слово «бракоша». Суффикс -ша подчеркивает, что говорящий не относится плохо к тому, что называет. А браконьерство — осуждаемое обществом и законом занятие. Или слово здесь употребляется с иронией, или говорит о том, что общество браконьерам сочувствует, недооценивая ответственность за нарушение закона.

ПИШЕМ КАК ПРИВЫКЛИ ДОМА, А ЧИТАЮТ - ВСЕ

- Прослеживается общая тенденция — снижения требований к использованию литературного языка. В разговорной речи интенсивно употребляют просторечия, диалектные слова и жаргон, - обращает внимание Людмила Борисовна. - Сама диалектная лексика выполняет аналогичные с литературным языком функции, и кто в меньшей мере литературным языком владеет, пользуется диалектными словами. И, конечно, свобода общения в сети стирает границы самоконтроля: люди на интернет-площадках чувствуют себя словно дома и соответственно разговаривают и пишут.

Общая тенденция: снижение требований к языку. Литературная норма используется вперемешку с диалектными и жаргонными словами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Добавим, что некоторые слова часто употребляют не только в Ростовской области, но и в соседних регионах. Так, жадин называют «жлобами», а блуждать - «блукать» говорят еще и на Ставрополье. Ну а «бомбовский» в значении — отличный применяют и в Ростове, и в Краснодаре, и в Волгограде, и в Ставрополе.

НА ЮГЕ НАС ПОЙМУТ!

Вместе с кубанскими соседями мы чаще всего используем такие экспрессивные слова, как «гавкучий», «грубануть», «навяливать», «настохорошеть», «дуром» и «срочно-обморочно».

По итогам исследования, аналитики выявили около двух тысяч слов, которые еще не входят в проект словаря «Языки русских городов». Лингвистам предстоит поработать...

КОНКРЕТНО

Список самых часто употребляемых нашими земляками местных слов*

АНАКОМ — лапша быстрого приготовления. На этой работе будете за миску анакома вкалывать сутками напролёт.

БЛУКАТЬ — блуждать. Опять они блукают в трёх соснах.

БОМБОВСКИЙ — отличный, великолепный. Котлеты были бомбовские, а особенно подливка.

БРАКОША — браконьер. Из-за таких бракош рыба и пропала.

ВОДОМЕР — счётчик воды. Проверить дома водомер — элементарно.

ВПОЙМАТЬ — поймать. Я поеду на рыбалку и впоймаю рыбу.

ГАВКУЧИЙ — такой, который часто лает. Наша беседа всё более напоминает лай гавкучих собак.

ГРУБАНУТЬ — ошибиться, преувеличить, перегнуть. Насчёт мощности машины вы уж совсем грубанули.

ДУРОМ — в больших количествах, в большой степени. Из куртки пух лезет дуром.

КАНАШКА — канализация. Там в канашке все стояки под замену.

КУПОРКА — домашнее консервирование, домашние консервы. Бабушка учила класть спорыш в купорку огурцов и помидоров.

КУШЕРИ — отдалённое трудноступное место, глушь. Они заводят людей в какие-то кушери и буераки.

МУСОРНИК — мусорный бак, урна. Одноразовую посуду мыть не надо, сразу в мусорник.

НА УХНАРЬ — полностью (о чём-то испорченном, уничтоженном). Машину разбил на ухнарь, зато сам цел.

НАВЯЛИВАТЬ — навязывать, впаривать. В салоне мне постоянно навяливают подключить бесплатные услуги.

НАСТОХОРОШЕТЬ — надоесть, осточертеть. Настохорошели мне эти бредни.

ПАРПРИЗ — облицовка передней панели автомобиля. А барсетка у Николая на парпризе машины красовалась.

ПЕНДИТНЫЙ — привередливый, придирчивый. Завод под надзором и руководством пендитных немцев.

СРОЧНО-ОБМОРОЧНО — очень срочно. Я не призываю срочно-обморочно всё менять, просто говорю.

СТРОЙВАРИАНТ — жильё без отделки. Квартира готова к заселению — не стройвариант, а с полной отделкой.

ТУЛИТЬ, ВТУЛЯТЬ — навязывать, впаривать. Ужас! И это по телеку втуляют!

*По данным аналитиков Яндекса.

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