И в огороде помочь, и закрутки на зиму сделать: соцработники отмечают профессиональный праздник

Гостем студии радио «КП» в Ростове-на-Дону стала министр труда и социального развития региона Елена Елисеева. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Совсем скоро люди, чья работа - ухаживать и дарить любовь пожилым людям, отметят свой профессиональный праздник. В этой профессии нет случайных. Если кто и приходит работать в эту сферу, то остается в ней навсегда.

В студии радио «Комсомольская правда-Ростов» побывала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. На волне 89,8 FM она рассказала о значимости соцработников в период пандемии, приемных семьях для пожилых людей и причинах повышения привлекательности социальной работы.

«СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО С МИРОМ»

- Мы общаемся накануне праздника Дня социального работника. В социальной сфере в разгар пандемии в прошлом году трудно было?

- Нет таких сфер, которые бы не затронула пандемия. В прошлом году наши службы взяли на себя большую нагрузку, приняв дополнительно на социальное сопровождение более 70 тысяч одиноких граждан старше 65 лет. Работы прибавилось в разы. Причем не только у социальных работников, которые обслуживали людей, но и в управлениях социальной защиты.

- Вы сказали, что нагрузка возросла, а вот значимость социального работника возросла, то есть оценка их работы? Чувствовалось, что социальный работник вышел на новый уровень?

- В последние годы привлекательность социальной работы повысилась. В 2012 году президентом были подписаны указы о повышении уровня заработной платы для некоторых категорий работников, в которые попали и наши специалисты.

Но в нашей профессии нет случайных людей. Каждый, кто приходит в сферу социальной защиты и социального обслуживания, очень скоро понимает, что работать в этой сфере непросто. И либо ищет новое место работы, либо остается с нами навсегда.

Сегодня в нашей сфере работают около 22 тысяч человек. Среди них есть и педагоги, и психологи, и врачи, и медицинские сестры. Поэтому могу однозначно сказать, что работник социальной службы сегодня - бесценный помощник.

В пандемию наши работники являлись чуть ли не единственной связью с внешним миром для огромного количества пожилых дончан, которые оказались в самоизоляции. Мы реализовывали не только услуги по доставке продуктов питания, лекарств, но и осуществляли такой проект с ростовским аэропортом, как доставка трехразового горячего питания ежедневно 500 жителям Ростова-на-Дону, которые наиболее нуждались в такой помощи. Эта акция продолжалась три месяца.

СОЦРАБОТНИКУ ЗАПРЕЩЕНО ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА И СТАВИТЬ УКОЛЫ

- Бытует мнение, что соцработники - люди, которые оказывают помощь пожилым на дому. Так ли это на самом деле? Какую помощь социальный работник оказывает?

- Трудовой день соцработника насыщен. Необходимо навестить каждого подопечного, которых у работника от 8 до 12 человек. Кому-то он несет продукты, кому-то лекарства, кому-то помогает заполнять квитанции и сам же их оплачивает, а кому-то готовит пищу, кормит человека, если в этом есть необходимость. Плюс обязательная помощь по дому. А если это сельская местность, то и работа в огороде, и заготовки на зиму. Очень часто наши социальные работники становятся практически членами семьи для своих подопечных. И то, как они относятся к ним, говорит о многом.

Накануне праздника Дня социального работника Елена Владимировна рассказала о причинах повышения привлекательности социальной работы. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Елена Владимировна, вы сказали, что социальный работник - это и педагог, и медик. Если необходима перевязка или прием лекарств, работник должен во всем этом разбираться. Это тоже входит в его работу?

- У нас при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста созданы специальные социально-медицинские отделения. Если нужна помощь медика, то эту помощь оказывает только специализированный человек, у которого есть специальное образование. Соцработник сам не будет делать уколы и давать таблетки. Делать это запрещено. Он просто приглашает специалиста либо вызывает из поликлиники лечащего врача.

«ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ САМИ ХОТЯТ ЖИТЬ В ЧУЖОЙ СЕМЬЕ»

- Министерством труда запущена федеральная программа устройства одиноких пожилых людей в семьи. Расскажите о ней подробнее. Как она реализуется на Дону?

- Эта программа стала работать с 2010 года. Семьи берут к себе абсолютно постороннего пожилого человека, который в силу различных обстоятельств остался один. Так он обретает жизнь в семье и помощь. Наверное, это и правильно. Каждому из нас хочется встретить свою старость достойно, в кругу семьи, любящих родственников, которые помогут и морально, и материально. Мы предлагаем пожилому человеку два варианта: либо определяем его в такую семью, либо забираем в стационарное учреждение.

- Кто может стать приемной семьей?

- Организовать приемную семью может совершеннолетний дееспособный гражданин, который проживает на территории Ростовской области. В семью можно принять до четырех человек, которые нуждаются в такой заботе. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту своего проживания. К слову, с 2010 года в области создано 209 таких семей. Тацинский район в этом плане является лидером. Там таких семей 23.

- Много времени уходит на подбор семьи?

- В среднем не больше двух недель. Мы стараемся подобрать семью индивидуально под потребности каждого пожилого человека.

- Вот если брать маленького ребенка в семью, то он легко привыкнет. А как с пожилыми людьми?

- Далеко не все готовы переехать в стационарные учреждения. У пожилых людей когда-то были семьи. И они хотят оставаться в привычной обстановке. Поэтому хотят в семьи.

Про приемные семьи для пожилых людей вообще мало говорят. Да и не все об этом знают. Очень часто человек, который создает приемную семью, сам является одиноким. Очень здорово, если пожилой человек обретает еще и родственную душу.