Погода в Ростове-на-Дону на 8 июня 2021: ливни с градом надвигаются на город

Температура составит +20 - +22 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 8 июня 2021 — публикуем прогноз. Каким будет вторник, рассказали в ростовском гидрометцентре и донском управлении МЧС.

Температура воздуха ночью составит плюс 13 — 15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 20 — 22 градусов. Ожидается дождь с грозой. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, при грозе — 15 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что 8 июня в Ростовской области погода может резко ухудшиться. Прогнозируются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы могут достигать 20 — 22 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в большинстве районов области составит плюс 11 — 16 градусов. Днем на термометре будет плюс 18 — 23 градуса.