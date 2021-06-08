"Я не знаю, где мне учиться": Как школьнику помочь выбрать специальность для поступления

На Дону стартовала пора ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону стартовала пора ЕГЭ, но некоторые выпускники даже после 11 лет обучения в школе, так и не определились: где им учиться дальше. Многие поступают лишь бы "запастись вышкой", а там - хоть трава не расти. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" решил выяснить, как на Дону взрослые, могут помочь подросткам сделать правильный осознанный выбор.

КУДА ВОЗЬМУТ, ТУДА ПОЙДУ

- В этом году школы выпустят почти 5 000 учеников, - рассказали в администрации Ростова-на-Дону. - Большинство из них, свыше 80%, планируют поступление в ВУЗ, остальные выбрали для себя профессии, которые требуют среднего специального образования.

Но бывалые говорят, что на Дону молодежь особо не разбирается, куда им идти дальше. Результаты ЕГЭ "расфасовываются" по вузам, после чего выпускники школ просто ждут, куда же их все же примут.

Некоторые учебные заведения специально устанавливают дополнительные вступительные испытания, чтобы отсеять "случайных людей". Но обычно, к концу лета, если есть недобор абитуриентов, руководство университетов делает послабление: на обучение приглашают без дополнительных вступительных испытаний.

- Я буду подавать документы на "авиастроение", "рекламу и связи с общественностью", а еще на "экономику" и "банковское дело", - озвучивает палитру вкусов выпускник школы этого года Михаил. - Не знаю, кем хочу быть. В университет иду за возможностями, а там посмотрим.

ИЗ 60 ТОЛЬКО ОДИН ЗНАЕТ, ГДЕ БУДЕТ УЧИТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Как говорит педагог внеурочной деятельности по профессиональному ориентированию Александр Сарабашев, из 60 выпускников школы, только один знает, куда он хочет поступать, и кем он будет работать после вуза. Остальные ученики просто хотят что-нибудь закончить и получать огромные деньги. По своему опыту могу сказать, что на "своей" специальности, учатся очень мало детей, и это проблема профориентирования. Вся работа по профориентации рассчитана на отличников, это различные конкурсы, мастер-классы, самодеятельность. Туда не приходят обычные ученики - те, кто не особо успевает в учебе. Нужно менять подход к этому процессу и вовлекать все больше детей. "Троечники" не ходят в подобные места вообще, они очень зациклены на своей неуспеваемости, чтобы думать о жизни после школы. Детям нужно больше общаться с профессионалами из различных профессий.

Но проблема в том, что даже после первого курса обучения, студенты не всегда понимают, интересно ли им выбранное направление. Подобная неопределенность напрочь отбивает стремление к учебе и ведет к потере времени. В результате, такие мученики просто оттягивают время обучения, перебиваясь от сессии к сессии.

По мнению ростовских специалистов, после окончания "вышки" такие выпускники абсолютно не востребованы на рынке труда, у них нет мотивации, они мало знают и совершенно не хотят развиваться. Как итог - мало специалистов и много недовольных жизнью людей, которые сидят не на своих местах и создают видимость работы.

ПОДРОСТКАМ БЕЗ РАЗНИЦЫ, ГДЕ УЧИТЬСЯ?

Суровая действительность такова, что подросткам в большинстве своем абсолютно без разницы, где учиться. Поэтому и преподавательскому составу, и родителям, очень важно создать условия, при которых выпускник школы, сам поймет, что же ему на самом деле нужно.

Но тут начинаются первые проблемы. Учителя в школах очень зациклены на оценках и сдаче ЕГЭ. Очень часто на учеников - тех, кто учиться плохо - "машут рукой", мотивируя это тем, что ему не поступить в хороший вуз с интересной специальностью.

Закомплексованные ученики уже не думают о том, что они хотят, им нужно одно: поступить, чтобы не покрыть семью "позором". Родители же в свою очередь, в панике ищут, куда бы пристроить свое чадо, полагаясь сугубо на свой вкус.

- Мы будем поступать в таможенную академию. Сын хотел идти в веб-дизайнеры, но мы его отговорили. Таможня солидно, плюс работа всегда будет. Если он захочет будет заниматься своими баннерами дополнительно, не думаю что на дизайнера нужно обязательно учиться, - рассказывает мама абитуриента, Светлана Петровна.

Престиж, желание похвастаться перед коллегами, иллюзии из советского прошлого, заставляют старшее поколение идти на поводу своих фантазий, от этого потом страдают их дети.

ЗАМЕНИТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СКИТАНИЙ

Чтобы хоть немного приспособить подростков к будущей профессии, в Ростове-на-Дону ведется работа по профориентированию школьников. С каждым годом больше специалистов вовлечены в работу с молодежью. Родителям важно понять, если их ребенок не знает, где ему учиться, нужно уделить внимание не только подготовке к ЕГЭ, но и ориентированию.

Донские эксперты говорят: возможно, один месяц, потраченный на поиск интересующей профессии, а также работа с психологами смогут заменить последующие 5-10 лет скитаний. К тому же, если подросток плохо учиться в школе, это не значит, что он не потянет университетское образование, не нужно внушать ему образ закоренелого троечника, даже если все учителя в школе и считают его таким.

Подросткам в этот не простой период нужно просто проявлять любопытство и не пускать все на самотек, общаться с преподавателями ходить в центры развития молодежи и не бояться.

ОФИЦИАЛЬНО

Как построена система профориентировния в Ростове

- В Ростове-на-Дону на сегодняшний день реализуется ряд проектов, направленных на профориентацию школьников: «Профильные классы», «Организация мобильной площадки ранних профессиональных проб направления «BabySkills»», «Мой билет в WorldSkills», «Образовательный Альянс Южной Столицы», - рассказали в горадминистрации. - В рамках данных проектов осуществляется взаимодействие с вузами, сотрудничество с государственными и частными компаниями, участие в региональных и федеральных конкурсах и фестивалях. Профориентационная работа охватывает всех обучающихся и воспитанников. В частности, она направлена на формирование «мягких навыков». Каждый ребенок вовлечен в профориентационную работу. В мероприятиях принимают участие более 18 тысяч старшеклассников всех общеобразовательных учреждений города.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Тратят пять лет жизни впустую

- Многие вешают ярлыки на профессии, если ты инженер - должен работать на заводе, хотя сейчас очень много смежных специальностей об этом нужно рассказывать абитуриентам, чтобы они понимали, куда им идти, - говорит педагог внеурочной деятельности по профессиональному ориентированию Александр САРАБАШЕВ. -Тема профориентирования очень важна, потому что многие тратят 5 лет своей жизни, получая не то образование, что им нужно, потом на протяжении всей жизни они вынуждены терпеть не любимую профессию, что очень мешает профессиональному и карьерному росту.