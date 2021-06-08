В Ростове-на-Дону компания «Элис Фэшн Рус» открывает новую фабрику

Руководитель производственного подразделения Трикотаж-компании «Элис Фэшн Рус» и руководитель новой трикотажной фабрики в Северном жилом микрорайоне Елена Гарлюпина. Фото: Попова Екатерина

Накануне Дня работника легкой промышленности в студии радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону побывала руководитель производственного подразделения Трикотаж-компании «Элис Фэшн Рус» и руководитель новой трикотажной фабрики в Северном жилом микрорайоне Елена Гарлюпина. Она рассказала об открытии новой фабрики, креативе и рабочих династиях.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОКУПАЕТСЯ ПОД ЗАДУМКИ ДИЗАЙНЕРОВ

- Открывается пятая по счету фабрика и вторая в Ростове-на-Дону. Расскажите, пожалуйста, чем она будет отличаться от той фабрики, на которой вы сейчас трудитесь?

- Новая фабрика будет значительно увеличена в площадях. Сейчас подразделение Трикотаж занимает площадь 1 200 кв. м, тогда как площадь новой фабрики будет увеличена в четыре раза и составит 4 326 кв. м. К тому же запланирован прирост мощностей оборудования, что даст увеличение производства в целом. Увеличится и численность сотрудников до 180 человек. И, конечно, новая фабрика будет расположена на одном пространстве, все цеха в одной плоскости, что значительно удобнее для логистики продукта.

- История производства насчитывает более 100 лет, и это все успешные годы. Уже есть имя, бренд, с которым считаются. В чем заключаются принципы производства компании?

- Самый основной принцип - качество и сроки. Каждая единица нашей продукции востребована. Как производство мы должны воплотить все мечты и идеи, заложенные дизайнером. Все оборудование покупается под их задумки. А еще важно соблюдение трендов. И последним мы следуем прежде всего.

- С какими трудностями пришлось столкнуться в связи с открытием новой фабрики?

- Трудности были, как и у всего мира. Пандемия отодвинула сроки сдачи фабрики. Заключенные договоры на поставку оборудования были в силе, поэтому оно пришло в срок, а вот площади еще не были готовы. Но самое главное сейчас - укомплектовать штат и обучить работников. И уже с марта мы активно занялись этими вопросами. В подразделении открыт учебный участок для подготовки новых работников.

ПРОИЗВОДСТВО УСТУПИТ МЕСТО КРЕАТИВУ

- А что будет реализовано на освободившихся площадях на центральной фабрике Ростова?

- Жизнь продукта начинается с его создания. Если намечено расширение производства, то и создаваться должно в большем объеме. Поэтому на освободившихся площадях будет расширение экспериментального производства, зала показов и дизайн-бюро. Производственные площади уедут на Северный и уступят место креативным площадям.

- С июля 2020-го компания внедряет в работу производственных цехов принцип бережливого производства, и это, насколько я знаю, позволило сократить время производства продукта. Какие важные аспекты бережливого производства будут интегрированы в работу трикотажной фабрики?

- Во-первых, наши сотрудники - 90 человек из 170 - прошли обучение бережливому производству. Его провели наши сертифицированные тренеры, которые были обучены этому в Москве.

Во-вторых, были сокращены логистические пути продукта с помощью проведения картирования на местах и сокращения потерь, что на 40% улучшило жизнь продукта. И, в-третьих, улучшили рабочие места, сделав их более удобными для людей. Также ввели межоперационный контроль между вязальным участком и пошивочным цехом, что сокращает затраты на переделку брака. Это, в свою очередь, дало сокращение незавершенного производства.

НА ФАБРИКЕ РАСТУТ РАБОЧИЕ ДИНАСТИИ

- Какие производственные ожидания от новой фабрики? Наверное, на новое производство возложено много надежд, каких именно?

- За счет увеличения мощностей собственного производства ожидаем снижение доли выпуска продукции давальцами. Сейчас это 40%, планируем снизить до 25%.

- Давальцы – это кто?

- Наши мощности пока не позволяют фабрике выпуск всего задуманного - того, что мы запланировали. Поэтому приходится нанимать сторонние компании, которые помогают. Не всегда это качественно. А своя фабрика позволяет сделать это более качественно и соблюсти сроки. Таким образом мы сократим распределение наших моделей давальцам и расширим ассортимент.

- Каков объем вложенных инвестиций и окупаемости нового проекта?

- Инвестиции составляют 400 млн. рублей, а окупаемость - 7 лет.

- Как в целом сотрудники отреагировали на смену локации?

- Очень положительно, потому что все ждут этой новой фабрики. Единственное, логистика будет меняться: работникам нужно добираться до нового места. Но руководство пошло навстречу и выделило транспорт. Так что здесь мы нашли баланс.

- Как сейчас обстоит работа с кадрами?

- У нас есть различные программы по привлечению персонала. Мы приветствуем рост на местах. Введена программа наставничества. Начиная с рабочих профессий, мы растим сотрудников до мастеров и технологов. Из поддерживающих мер - это открытие учебного участка на потоке, то есть мы можем с нуля просто взять человека, закрепить инструктора, обучить и поддержать в денежном плане. Поддержка действует в течение года. Находясь семь лет на нашем производстве, могу отметить, что с нуля вырастает достаточно большое количество людей, потом они приводят своих знакомых. У нас это поощряется. Работают сестры, а мамы приводят своих детей. Наверное, и внуков потом приведут. И тогда уже будут рабочие династии. Поэтому мы ждем всех, главное – иметь желание работать.