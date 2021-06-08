Снимаю порчу - дорого: Целительница заработала на ростовчанках 850 тысяч рублей

Ростовчанка нашла прибыльный заработок, но колдовала недолго. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Снять порчу» или «венец безбрачия» - даже в 21 веке на такие обещания находятся желающие. Так произошло и в Ростове-на-Дону, где сразу несколько дам обратились в полицию после того, как решили наладить личную жизнь или спасти семью при помощи магии.

Причем в полиции обманутые горожанки как под копирку рассказывали одну и ту же историю.

- К ним на улице подходила неизвестная женщина и убеждала, что на них наведена порча, - рассказали в донском главке. - Она же и обещала провести «обряд очищения». Потерпевшие, поверив лжецелительнице, отдавали деньги и ювелирные украшения.

В итоге, после получения ценностей ясновидящая просто испарялась в неизвестном направлении. Всего же, по данным полицейских, она наколдовала на 850 тысяч рублей.

Предприимчивую ведунью, которая едва не стала миллионершей, задержали. Ею оказалась 42-летняя ростовчанка. В отношении дамочки возбуждено вполне себе реальное уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас колдунья находится под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.