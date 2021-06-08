Поликлиника заплатит 150 тысяч рублей за смерть пациентки с ОРВИ в Новочеркасске

Назначенная терапия женщине не помогла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске поликлиника должна будет заплатить кругленькую сумму за смерть пациентки. Об этом рассказали в региональном Управлении Росздравнадзора.

Как оказалась, местная жительница наблюдалась в районной поликлинике. Туда же она и обратилась с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру. Женщине поставили диагноз ОРВИ и начали лечить.

- Однако назначенная терапия не помогала, а состояние пациентки быстро ухудшалось. Тогда женщина обратилась за помощью в другое лечебное учреждение, где спустя несколько дней скончалась, - добавили в ведомстве.

В итоге, специалисты Управления провели внеплановую проверку поликлиники и составили необходимые протоколы, а дело передали в суд. Там было доказано, что медиками не было проведено своевременное квалифицированное обследование и лечение, не организована госпитализация в стационар медицинской организации, оказывающую помощь пациентам с подозрением на наличие или больным коронавирусной инфекцией.

В итоге, суд признал поликлинику виновной и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей