Должник-миллионер оставил судебным приставам свою иномарку в Ростове-на-Дону

Приставы долго подбирались к должнику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с щедрой руки местного должника, его иномарка теперь достанется другому хозяину. Инцидент произошел в Советском районе города.

Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов, один из жителей донской столицы задолжал больше 1,4 миллиона рублей. А в отношении ростовчанина было возбуждено сразу 17 исполнительных производств. Вот только расставаться с деньгами мужчина не спешил.

Дома должника застать не удавалось: по указанному в документах адресу тот не проживал. Поэтому, чтобы побудить мужчину вернуть долги, приставы даже запретили мужчине выезд за границу. Но и даже после этого тот ни в какую не реагировал на происходящее.

Тогда судебные приставы сделали запрос и выяснили, что у ростовчанина есть не только банковские счета - на них сразу же наложили арест, но и иномарка. С помощью системы «Безопасный город» удалось вычислить, где сейчас находится машина, которая за ним числится.

На этот раз мера сработала: завидев человека в форме, должник разом все смекнул. Он выскочил из припаркованной машины и бросился наутек, оставив свое авто приставам.

Правда сотрудникам Управления она не достанется. Иномарку Toyota Auris , как и положено эвакуировали на специализированную площадку. Теперь машина – ее рыночная стоимость - около полумиллиона рублей - должна уйти с молотка. Вырученные за нее деньги уйдут на погашения долга, но компенсировать его полностью иномарка, увы, не сможет.