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Общество9 июня 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 9 июня 2021: какой будет середина недели

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 9 июня 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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На термометре будет +22 - 24 градуса.

На термометре будет +22 - 24 градуса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону 9 июня 2021: синоптики рассказали, чего ждать в середине недели. В ростовском гидрометцентре снова прогнозируют дождливую погоду.

В ночь на 9 июня температура воздуха составит плюс 14 — 16 градусов. Днем потеплеет до плюс 22 — 24 градусов. Пройдет небольшой дождь, днем — с грозой. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области ночью местами пройдут дожди. Днем в большинстве районов также прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Скорость ветра — 6 — 11 метров, при грозе ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 12 — 17 градусов, днем — плюс 18 — 23.

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