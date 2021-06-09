Крымской геморрагической лихорадкой заболели шесть человек в Ростовской области

Клеща лучше снимать не самому, а обращаться в травмпункт. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области число жителей, который обратились к врачам после укуса клещей насчитывает 2 487 человек. Причем из них почти тысяча пострадавших – дети и подростки до 14 лет.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, больше всего пострадавших – в Ростове-на-Дону. Их насчитывается 428 человек. Также в тройке лидеров печального рейтинга Таганрог и Волгодонск – 168 и 130 укушенных, соответственно. По нисходящей – Новошахтинск, Песчанокопский и Советский районы.

Кроме того, сообщается, что диагноз Крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются клещи, поставлен шести жителям региона. Так, по два заболевших в Обливском и Заветинском районах, по одному - в Мартыновском и Пролетарском.

В ведомстве отмечают, что большинство заболевших – работают в поле или со скотом. Но быть осторожным нужно и тем, кто отправляется на пикник.

- После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды, - советуют санитарные врачи. - Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека - кисти или предплечья рук, ноги, они редко присасываются на видимых местах, чаще насекомые заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго - в среднем 30 минут - выбирают место для присасывания. Поэтому можно успеть обнаружить кровопийцу раньше.

- Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания, - говорят специалисты.

А вот если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

КОНКРЕТНО

Как снять клеща самому

- Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70 процентов спирт, 5 процентов йод и одеколон);

- После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- Если осталась черная точка отрыв головки или хоботка, обработать 5 процентнысм йодом и оставить до естественной элиминации.

КСТАТИ

Куда можно сдать клеща на исследование?

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67, к. 301 (режим работы с 900 до 1640, тел. 8 (863) 274-75-18) проводится определение видового состава и дальнейшее исследование клещей, снятых с человека.