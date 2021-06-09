Оздоровление реки Дон

Так выглядит водозабор во время цветения. Фото: Любовь Лихая

Состояние реки Дон - одна из важнейших тем не только для жителей Ростовской области, но и всей России. Так, вопрос финансирования госпрограммы по ее оздоровлению будет включен в пакет предложений Верхней палаты по формированию бюджета страны на ближайшие три года. Члены Совета Федерации уже провели в Ростовской области ряд выездных заседаний, связанных с подготовкой к реализации федеральной программы и созданию дорожной карты данного проекта на Дону. В их числе - пресс-туры на производственные объекты Ростовского водоканала. В рамках этих мероприятий руководство предприятия выступило с инициативами по исследованию реки и выразило готовность внедрять инновационные технологии в региональных и федеральных программах по реабилитации водоисточника.

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ

Конкретным шагом предприятия стал ряд экспедиций по исследованию реки Дон с целью выяснить причины аномального ухудшения состояния водоисточника. Совместно с общественниками и СМИ специалисты водоканала взяли пробы в нескольких точках выше по течению реки и направили для исследования в лаборатории - свою, ДГТУ и независимую. Руководство предприятия, зная, что происходит с качеством воды выше по течению реки, заранее модернизирует технологические процессы водоподготовки, что позволяет сохранить качество питьевой воды в рамках СанПиН. О том, что проблема с мониторингом состояния водного объекта существует, отмечает и научное сообщество. В частности, количество наблюдательных пунктов по руслу реки за последнее время сократилось вдвое. Но восстановление полномасштабной сети этих пунктов помогло бы вовремя и оперативно реагировать надзорным органам на возникающие на Дону проблемы с водой, а для этого нужны федеральные средства. К слову, сейчас вопрос по финансированию госпрограммы по реабилитации реки прорабатывается. Данная программа является частью нацпроекта «Экология». - Предусматривается проведение широкого комплекса мероприятий по реконструкции, модернизации и санации объектов инфраструктуры водной системы реки, трактов водоподачи и водозаборных сооружений, строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений, - отметили в комитете по природопользованию Совета Федерации РФ.

РЕАГИРОВАТЬ СВОЕВРЕМЕННО

По словам экспертов, долговременный маловодный период, высокая антропогенная нагрузка оказывают значительное влияние на состояние воды в источнике. Серьезные изменения происходят в видовом составе флоры и фауны, появляются новые виды микроводорослей, выделяющих пахнущие вещества. И проблема запаха проявляется уже не только летом, но и ранней весной, доставляя серьезный дискомфорт жителям. Отвечая на ухудшения качества речной воды, Ростовводоканал своевременно модернизирует свои производственные объекты. Жидкий агрессивный хлор заменили экологически безопасным гипохлоритом натрия, ввели дополнительное обеззараживание ультрафиолетом. В 2021 году запустили установку по углеванию для нейтрализации запаха воды. Однако первопричина - проблема увядания реки - по-прежнему остается нерешенной. Между тем от состояния водоисточника во многом зависит и качество услуг, поставляемых населению. Именно поэтому главной задачей своей экологической политики предприятие считает снижение нагрузки на реку путем уменьшения водозабора и совершенствования методов очистки сточных вод. - За последние десять лет при постоянном увеличении водопотребления жителями Ростовский водоканал сократил забор воды из реки Дон на 31,6%, а точнее - с 221 млн куб. в 2010 году до 151 млн куб. в 2020-м, - сообщили на предприятии. - Достичь этого удалось благодаря реализации целого комплекса дорогостоящих и наукоемких мер по водосбережению.

В 2021 году запустили установку по углеванию для нейтрализации запаха воды. Фото: Любовь Лихая

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Важнейшие достижения Ростовского водоканала в этом направлении связаны с реализацией на принципах государственно-частного партнерства масштабного проекта «Вода Ростова». Предприятие разработало и внедрило оптимальную схему точечных перекладок наиболее проблемных участков трубопроводов. Их определяют с помощью адресной привязки аварийных ситуаций на карте. Схема позволяет ежегодно сокращать потери воды при транспортировке. В свою очередь модернизация технологических режимов и применение современной арматуры позволили более эффективно распределять воду по сети. Для получения достоверной информации в ключевых участках водопровода были установлены контрольные и диктующие точки, передающие информацию о расходах и давлении в режиме онлайн в центральную диспетчерскую. Все это помогает оперативно отслеживать и корректировать гидравлические режимы водопроводной сети, предупреждать и эффективно предотвращать нештатные ситуации, в том числе и порывы, снижая потери ресурса и обеспечивая стабильное водоснабжение. На сокращение потерь и экономию водных ресурсов также оказывает влияние работа по модернизации насосных станций. Применение устройств БАВР (быстродействующее аварийное включение резерва) позволяет исключить возникновение гидравлических ударов при внезапном отключении электроэнергии.

Комплекс повторного использования промывных вод. Фото: Любовь Лихая

О ДОСТИЖЕНИЯХ

Стоит отметить, что важнейшим достижением Ростовводоканала в сфере водосбережения стал запуск комплекса сооружений повторного использования промывных вод. Его строительство символично завершилось в 2017-м, объявленном Годом экологии в России. Объект позволил полностью прекратить сброс промывных вод фильтров в Кизитериновскую балку, а также сократить водозабор на 14 млн куб. м в год, что сопоставимо с объемами, необходимыми для водоснабжения таких городов, как Батайск или Гуково. Один из ярких примеров осмысленного и бережного отношения к реке - внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод и полный отказ от использования для этих целей жидкого хлора. Благодаря модернизации оборудования вода после очистки на ростовской станции аэрации (очистные сооружения канализации, - прим. авт.) не оказывает влияния на экосистему водной артерии за счет исключения пролонгированного действия остаточного хлора. Важным шагом, способствующим оздоровлению реки Дон, стало и уменьшение сбросов в нее загрязняющих веществ. Введение в эксплуатацию первой очереди канализационного коллектора №62 позволило переключить промывные сточные воды от очистных сооружений центрального водопровода в городскую систему канализации и исключить сброс в ливневой коллектор по выпуску №3. Заботясь об экологии, Ростовводоканал на собственном примере доказывает: внести посильный вклад в охрану окружающей среды может каждый. И активно принимает участие в региональных программах и федеральных экологических проектах, является постоянным участником областных и городских субботников: только за два года таким образом с пляжей было вывезено около 60 тонн различных отходов. В этом году предприятие планирует провести круглый стол с привлечением ученых-экологов, представителей региональных минприроды и министерства ЖКХ, администрации Ростова и правительства РО по вопросам оздоровления реки Дон, чтобы выработать конкретные шаги и приступить к их реализации.

НАША СПРАВКА

Ростовводоканал, крупнейшее современное коммунальное предприятие Юга России, является бюджетоформирующей организацией Ростова. Здесь трудятся более 2 200 человек. Благодаря планомерному переоснащению объектов средствами безопасности и внедрению систем контроля происходит улучшение условий и охраны труда. Кроме того, особое внимание уделяется образовательно-просветительской деятельности, которую 17 лет ведет информационно-экологический центр предприятия. За это время «Уроки воды» посетили более 65 000 юных дончан. А благотворительность - неотъемлемая часть социальной работы: это помощь общественной организации детей-инвалидов «Надежда», шефство над домом ребенка №4 и др.