Какие перспективы ожидают угольную промышленность, обсудили депутаты донского парламента

По словам Игоря Буракова, предстоит перестроить всю государственную политику в этой сфере для того, чтобы продукция углепрома долго оставалась востребованной. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Ростовская область - лидер по добыче угля в России и является основным угледобывающим регионом европейской части страны. Развитие технологий открывает перед угольной промышленностью новые возможности: в будущем сырье будут использовать не только как топливо, но и как ценный материал в самых разных отраслях.

Состояние и перспективы угольной промышленности в регионе обсудили на заседании комитета по экономической политике депутаты Законодательного собрания Ростовской области.

Итогом рассмотрения вопроса на заседании Законодательного собрания будут разработанные рекомендации. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА

Известно, что всего на Дону сосредоточено 24,3 млрд тонн угольных запасов, из которых 6,5 млрд тонн разведано.

- Угольная отрасль - один из самых прибыльных ресурсов региона, - озвучил заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Клименко. - Донской уголь поставляют не только на внутренний рынок, но и в страны ближнего зарубежья. Шахтный фонд Ростовской области состоит из 15 шахт, пять из которых эксплуатируют.

При этом только по итогам работы в минувшем году действующими шахтами на Дону было добыто более 5,5 миллиона тонн угля, что почти на 3% больше, чем годом ранее. А за первые пять месяцев 2021-го добыча угля составила уже 3,1 миллиона тонн, и это плюс 160% к объему добычи за аналогичный период прошлого года.

Специалисты уверены: существующие и вновь вводимые производственные мощности позволят в перспективе поэтапно обеспечить годовую добычу угля в объеме с семи до девяти миллионов тонн в соответствии с Программой развития угольной промышленности России на период до 2035 года.

Состояние и перспективы угольной промышленности в регионе обсудили на заседании комитета по экономической политике депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ПОИСК НОВЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

- Этой темой мы занимаемся вплотную уже несколько месяцев, - подчеркнул председатель профильного комитета донского парламента Игорь Бураков. - В конце мая широкое обсуждение состоялось с привлечением представителей науки и руководства всех угольных предприятий, работающих на Дону. Основной вопрос звучал так: как адаптировать наш углепром к тем новым вызовам, с которыми столкнулась угольная промышленность?

По словам Игоря Владимировича, во всем мире, в том числе и в России, началась борьба с углеродным следом, борьба за декарбонизацию экономики, а это значит, что государства будут активно стимулировать развитие «зеленых технологий», и уголь как топливо станет менее востребован. Он будет замещаться другими источниками энергии, в том числе ветроэнергетикой.

- В этой ситуации нам важно уже сейчас, пока в отрасли все относительно благополучно, начать искать новые сферы применения угля, - считает спикер донского парламента, - внедрять более экологичные технологии по его сжиганию, чтобы уменьшить вредные выбросы и сохранить спрос на продукцию донского углепрома.

К слову, в угольной сфере на Дону сейчас трудятся около шести тысячи человек, поэтому переход к «зеленым технологиям» должен пройти незаметно и для них.

МОДЕРНИЗАЦИЯ - МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЗАДАЧА

Известно, что запасы ископаемых угля в области более чем на 80 процентов представлены антрацитами. Этот вид угля ценится за свои качественные характеристики, благодаря которым из него можно получить продукты, пользующиеся высоким спросом на мировом рынке. В их числе высокотехнологичные фильтры и сепараторы сжатого воздуха, полупроводники в микроэлектронике, сорбенты для очистки воды, основы для удобрений.

При этом вопросы глубокой переработки угля хорошо изучены научным сообществом, но отсутствие соответствующих технологий в нашей стране сдерживает развитие этого направления. Именно поэтому большая часть добываемого на Дону угля отправляется на экспорт.

- Чтобы продукция углепрома оставалась востребованной в долгосрочной перспективе, нам предстоит перестроить всю государственную политику в этой сфере, - уверен Игорь Бураков. - И здесь нам не справиться за год, два или даже три. Модернизация угольной промышленности - это межотраслевая задача. Но уже сейчас возможно заложить некоторые законодательные и научные инициативы, которые помогут в перестройке энергетической системы в будущем.

Так, итогом рассмотрения вопроса на заседании Законодательного собрания будут разработанные рекомендации, которые смогут быть учтены региональным правительством при актуализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.