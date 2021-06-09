Как избежать риска при покупке в Интернете

За дистанционными покупками будущее, уверены специалисты. Надо только пользоваться проверенными сервисами. Фото: Пыхалова Юлия

Пандемия кардинально изменила отношение ростовчан к покупкам в Интернете. Больше года назад многие даже не допускали мысли о курьерской доставке продуктов из ближайших магазина или ресторана, а сегодня это вполне удобный и освоенный сервис. Это плюс, но есть и существенный минус. Дистанционный формат оплаты привлекает различного рода аферистов, желающих обогатиться за чужой счет.

О важности соблюдения правил грамотной покупки в Интернете в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» рассказал заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николай Сармин.

- К сожалению, рисков при покупке в Интернете достаточно много, - признал кандидат юридических наук. - В период пандемии стали распространенными сайты-двойники по продаже, к примеру, авиабилетов. Они похожи на настоящие, вот только перестают работать сразу после перечисления средств, утраты конфиденциальности в отношении персональных данных гражданина или информации платежных средств. Существует высокий риск покупки не того товара, который хотелось бы, либо он ненадлежащего качества.

Чем неудобна дистанционная покупка? Нельзя ни потрогать, ни хорошенько рассмотреть, мало того, потом сложно найти производителя или продавца. Есть и субъективный риск ошибки: не на ту кнопочку нажали, не тот товар положили в корзину и так далее. Рисков достаточно много, потому многие не хотят связываться с покупкой в сети.

- А лично ваше мнение как юриста и покупателя?

- Очевидно, что за дистанционными покупками - будущее, надо пользоваться удобными сервисами, не избегать, просто соблюдать универсальные правила. К примеру, если мы идем по улице, то знаем, как и где переходить дорогу, какую угрозу представляет автомобиль. Но ходить не перестаем, просто соблюдаем правила дорожного движения. Интернет - это наша повседневность, надо изучить правила, как в детстве дорожные знаки и разметку.

- Ваш универсальный совет?

- Когда я планирую заключить договор в сети с неизвестным продавцом, то всегда изучаю отзывы в поисковике, смотрю с помощью специального сервиса дату создания сайта, изучаю контентное наполнение. Отмечу, что с 1 января нынешнего года постановлением Правительства РФ утверждены новые правила продажи некоторых видов товаров, где отдельный блок - это информирование онлайн-продавцом адреса приема претензий и другие контактные сведения. Кроме того, покупатель имеет возможность через сайт Федеральной налоговой службы nalog.ru посмотреть, совпадают ли регистрационный номер индивидуального предпринимателя или юридического лица, проверить контрагента. Это внешняя атрибутика, объясняющая и помогающая понять, с кем вы имеете дело.

Как уже говорил, сейчас много сайтов-дублеров, потому предпочитаю просматривать покупки в режиме инкогнито, который позволяет держать в секрете от умных маркетологов мои запросы, посещения, в чем-то защищает мои данные. Плюс всегда обращаю внимание на способы оплаты: варианты «с карты на карту», «с карты на электронный кошелек» являются самыми рискованными. Даже если очень нравится какой-то товар и стоимость, при предложении «перекинуть на карту», скорее всего, откажусь.

Однажды был такой случай, когда продавец позвонил и попросил перебросить деньги на его личную карту. Меня это насторожило, так как у любого индивидуального предпринимателя, не говоря уже об юридическом лице, есть счет, соответственно, существуют банковские реквизиты и прочее. Безопасно оплачивать картой с чарджбэком, позволяющим при неполучении товара или спорной ситуации опротестовать транзакцию и вернуть деньги обратно. Это удобная дополнительная гарантия для потребителя.

- В вашей практике много примеров неудачной покупки в Интернете?

- Да.

- Расскажите, пожалуйста, может, это поможет другим не совершить ошибку.

- Коллега попросила содействовать возвращению денег за спортивный костюм, который приобрела дистанционно. У нее были претензии по качеству. Начали разбираться, оказалось, что она, «гуляя» по известной социальной сети, случайно наткнулась на ссылку, зашла и купила костюм. Вскоре ссылка перестала работать, а, когда позвонила на указанный телефон, там заявили, что костюмами не торгуют...

Другой пример: ростовчанка по акции купила две юбки, чтобы получить третью в подарок. Юбочки пришли, только… кукольные. В разделе «Контакты продавца» были указаны координаты фирмы по защите якобы обиженных покупателей, со стороны которой в ход пошли схемы, цифры, подсчеты, онлайн-консультация с юристом… В общем, выходило, что за три тысячи рублей, потраченных на юбочки, пострадавшая может получить больше 50 тысяч рублей, вот только надо заплатить за услуги 26 тысяч. То есть продавец изначально создавал спорную ситуацию с потребителем, чтобы потом заработать на его «защите» еще больше.

- То есть это они продали кукольные юбочки, а потом создали организацию помощи пострадавшим?

- Похоже, что да. Потому мой совет: максимально избегайте даже минимальных рисков, лучше переплатить в реальном магазине 500 рублей, чем потом тратить время и деньги, чтобы наказать нечестного продавца. Нервов и денег потратите значительно больше. И всегда будьте внимательны: проверка продавца никогда лишней не будет.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.