У угольной промышленности в Ростовской области большие перспективы

Заместитель министра промышленности и энергетики РО Владимир Клименко рассказал о состоянии угольной промышленности в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Ростовские депутаты в рамках «Правительственного часа» единогласным решением поддержали инициативу стимулировать угольную промышленность в Ростовской области. В будущем уголь станет основой для новых материалов, а благодаря современным технологиям сжигать уголь как топливо станет абсолютно безвредно для экологии.

«ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Надо сказать, что южный регион является одним из лидеров по добыче угля в России. Данная отрасль имеет безграничные возможности, которые благоприятно могут повлиять на развитие и качество жизни жителей Ростовской области.

В современном понимании уголь - это не только черное топливо, но еще и новое сырье для материалов и продуктов. Новый путь развития в сторону «зеленой энергетики», на сокращение углеродных выбросов, декарбонизацию открывает и новые перспективы перед запасами недр в Ростовской области. И нужно понимать, в каком направлении движется отрасль и готова ли она к переменам.

Председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Перспективы развития угольной промышленности – тема, которая требует новых подходов к работе, так как весь мир старается снизить количество углеродных выбросов, - уверен председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко. - Так, после 90-х годов значение угольной промышленности в экономическом поле снизилось, но вклад шахтеров во внутренний валовый продукт остается значимым. С учетом новых требований деятельности энергетического комплекса, которые взяла на себя РФ, конечно, и наши шахты должны менять формат своей работы, совершенствоваться, внедрять современные технологии и глубокую переработку угля. Поэтому депутатам важно понимать, все ли законодательные предпосылки готовы к новым переменам, чтобы отрасль развивалась и стандарты работы соответствовали современным требованиям.

В ПЛАНАХ – ОТКРЫТИЕ ДВУХ ШАХТ

Всего же в Ростовской области функционируют пять шахт, еще десять находятся в стадии консервации. В ближайшее время планируется открыть еще две: одна в Усть-Донецком районе, другая - в Красно-Сулинском районе. Суммарная мощность двух шахт сможет дать около шести млн тонн угля.

- Угольная отрасль - один из самых прибыльных ресурсов региона, - пояснил заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Клименко. - Донской уголь поставляют не только на внутренний рынок, но и в страны ближнего зарубежья. Действующие шахты за прошлый год добыли около 5,5 миллиона тонн угля. Только разведанных угольных запасов в Ростовской области хватит еще на тысячу лет, а это более 24 миллиарда тонн угольных запасов. По стране же эта цифра приближается к 275 миллиардам тонн.

Сырьевая база Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Это огромные запасы. Притом, что по прогнозам нефти и газа хватит лишь на 100 лет, у угля перспективное будущее. Вопросы глубокой переработки угля хорошо изучены научным сообществом, но отсутствие соответствующих технологий в нашей стране сдерживает это направление, в связи с чем большая часть добываемого на Дону угля отправляется на экспорт.

РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ

Данный вопрос предварительно был рассмотрен на заседании комитета донского парламента по экономической политике, а также на заседании круглого стола с участием научного сообщества и руководителей угледобывающих компаний. По итогам обсуждения были сформированы рекомендации, которые будут направлены всем заинтересованным сторонам.

Так, региональному правительству и отраслевому министерству рекомендовано подготовить предложения по расширению каналов сбыта для продукции предприятий угольной промышленности и проработать вопрос о переориентации государственной поддержки угольной отрасли на глубокую переработку угля и использование его в направлениях, альтернативных топливному.

К слову, у ростовского угля два очень перспективного пути: использование угля как экологически чистого топлива посредством сжигания его под воздействием высоких температур и применение угля как сырья для новых производств. Уголь отлично подходит для использования в фильтрах. А вот Белгородская область выступила с инициативой покупать уголь для производства солнечных батарей.

РАЗВИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ

– На Дону существуют большие перспективы для сохранения угольной промышленности. Цена, которую могут получить донские угольные компании, позволяет вкладываться в развитие и производство, позволяет акцентировать внимание на новых современных технологиях. Мы очень рассчитываем на то, что в Ростовской области углепром получит должное развитие, – заключил Александр Ищенко.

Известно, что в угледобывающей сфере трудятся порядка шести тысяч человек. Шахты - основа жизни некоторых поселков и моногородов, от угля зависит тяжелая и химическая промышленность, поэтому Ростовская область и дальше будет развивать и поддерживать угледобывающую сферу, опираясь на новые экологические стандарты.

Ростовские депутаты в рамках «Правительственного часа» единогласным решением поддержали инициативу стимулировать угольную промышленность в Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По итогам работы в 2020 году действующими шахтами на Дону добыто более 5,5 млн тонн угля, что почти на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году добыча угля составила уже 3,1 млн тонн только за первые пять месяцев (160% к объему добычи за аналогичный период 2020 г.). Существующие и вновь вводимые производственные мощности позволят в перспективе поэтапно обеспечить годовую добычу угля в объеме от 7,0 до 9,0 млн тонн в соответствии с Программой развития угольной промышленности России на период до 2035 года.