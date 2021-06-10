В Ростовской области приняли новый закон о сохранении и развитии лесополос

Депутаты проголосовали за новый закон и важный для донского региона закон. Фото: пресс-служба ЗС РО.

В четверг, 10 июня, на 32-м заседании донского парламента депутаты приняли областной закон «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Благодаря новым поправкам сельскохозяйственные предприятия на законных основаниях смогут поддержать зеленые насаждения возле своих полей. За фермерами закрепят территории, а власти выделят средства областного бюджета на эти цели.

ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

- Долгое время тема защитных зеленых насаждений была за пределами должного внимания властей: и региональных, и местных, - рассказал председатель ЗСРО Александр Ищенко. - Но проблема заключалась не в отсутствии желания депутатов работать в этой сфере, а в отсутствии возможностей контролировать деятельность сельхозтоваропроизводителей применительно к лесополосам. Самое важное, что мы не имели никаких законных оснований вмешиваться в развитие и воспроизводство лесополос сельскохозяйственного назначения.

Председатель ЗСРО Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Так, лесные массивы числилась в федеральной собственности, и в обустройство зеленых полос фермеры не имели юридических прав вмешиваться.

Александр Валентинович добавил, что депутаты Законодательного собрания неоднократно выходили с этим вопросом на федеральный уровень. И в 2017 году на региональный уровень были переданы соответствующие полномочия.

- Принимая областной закон, мы планируем увеличить финансирование работ по сохранению и развитию лесополос сельскохозяйственного назначения, - рассказал председатель донского парламента. - И эта тема имеет стратегическое значение, поскольку существенно влияет не только на урожайность в сельском хозяйстве, но и на качество жизни в городских агломерациях и крупных населенных пунктах.

Участники онлайн. Фото: пресс-служба ЗС РО.

ЗАКРЕПЛЯЕТ ПОЛНОМОЧИЯ И УСТАНАВЛИВАЕТ ОБЯЗАННОСТИ

Известно, что новый закон закрепляет полномочия Законодательного собрания Ростовской области, регионального правительства и органов исполнительной власти в данной сфере, устанавливает обязанности пользователей и арендаторов земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями.

Более того, он предусматривает наиболее полный спектр мероприятий, направленных на формирование эффективной системы содержания и воспроизводства лесополос, снижение пагубного воздействия ветров и вод на почвы. В частности, нормы законопроекта позволят предусмотреть в областном бюджете средства на межевание, а также на уход за существующими и высадку новых лесополос.

- Новые поправки признаны закрепить лесонасаждения за фермерами, - пояснил председатель донского парламента Александр Ищенко. - Они будут брать в аренду за символическую плату эти территории и ухаживать за ними. Важно знать, что лесонасаждения повышают урожайность с полей на 15-20 процентов, плюс мы сможем защитить нашу область от пыльных бурь, таких как были в прошлом году.

Кроме того, зеленые полосы благотворно влияют на экосистему и жизнь диких животных.

На 32-м заседании донского парламента депутаты приняли областной закон «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Фото: пресс-служба ЗС РО.

Александр Валентинович подчеркнул, что уход и развитие защитных лесных насаждений, как и меры, связанные с восстановлением водности нижнего бассейна реки Дон, Цимлянского водохранилища и расчисткой русел малых рек, - это все звенья одной большой цепи, связывающие воедино вопросы экологического благополучия донского края.