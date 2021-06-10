Уверенность в каждом километре: в Ростове презентовали новую линейку грузовиков МАN

Техника MAN лидирует по продажам на юге России. Фото: facebook.com/mtbrussia

4 июня в донской столице на главном стадионе города - "Ростов-Арене" состоялась торжественная презентация новой линейки грузовых автомобилей от компании с международным именем МАN.

Организаторы представили инновационные машины, которые в ближайшее время заполнят дороги России от южных морских берегов до самых северных широт. Тягачи стали комфортнее, инновационнее и экономичнее. В их разработке участвовали рядовые водители, понимающие все тонкости эксплуатации легендарных грузовиков.

На площади вблизи стадиона собрались сотни людей, работающих в самых разных сферах. Их объединило одно - интерес к новым моделям немецких тягачей, прославленных своим качеством на весь мир. Открыл презентацию генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Ян Айхингер.

По его словам, Ростовская область - одна из ключевых по объему грузоперевозок. Отсюда везут богатый урожай не только в соседние регионы, страны, но на север и дальний восток - из палящего южного солнца к экстремальным холодам. Новые грузовики разрабатывались с учетом климатических особенностей необъятной России, чтобы водители в любой точке на карте чувствовали уверенность в каждом километре.

Стоит отметить, что в ЮФО и СКФО компания МАN пользуется особой популярностью, занимая первое место по продажам своих машин. В целом на российским рынка немецкий бренд является абсолютным лидером в сегменте полноприводных самосвалов.

Ян Айхингер отметил, что презентация проходит в виде автопробега по ключевых городам страны. Первой была Москва, затем Санкт-Петербуг и Краснодар. Ростов-на-Дону – четвертый мегаполис на маршруте.

- Наши автомобили серий TGL, TGM, TGS и TGX с разрешенной полной массой от 7,5 до 41 тонны – задают новые стандарты в эффективности и экономичности, безотказности работы. Наши клиенты получают не просто машины, а целый комплекс услуг, направленных на повышение качества бизнеса, - сказал генеральный директор МАN в России. - К разработке привлекали реальных водителей, чтобы воплотить в готовом продукте решения, удовлетворяющие их потребностям. Теперь каждый покупатель сможет сказать о новом MAN – это «Просто мой грузовик!».

Следующим слово взял коммерческий директор компании Павел Селев. Он объяснил, как именно МАN работает с клиентами и почему новые модели грузовиков - лучший вариант для бизнеса.

На презентации показали зрелищное шоу с участием грузовиков. Фото: facebook.com/mtbrussia

- Мы стремимся делать индивидуальные предложения для каждого клиента. Одни специализируются на перевозках продуктов, другие доставляют горючее. Каждого интересуют свои технические параметры авто, которые бы соответствовали задачам предприятия, - сказал г-н Селев. - Кроме того, для наших клиентов предусмотрена круглосуточная поддержка в сложных ситуациях. Например, где бы вы не оказались, наши специалисты помогут в решении любой проблемы.

Компания разработала 4 ключевые модели: для серий малой и средней грузоподъемности TGL и TGM предлагаются двигатели от 160 до 320 л.с. Для TGX и TGS - 10,5 литровый мотор, способный выдавать от 320 до 440 л.с. Также есть флагманский 12,4-литровый двигатель до 540 л.с. Улучшены аэродинамичные свойства кузова, что дополнительно экономит топливо.

Машины оснащены множество вспомогательных систем помощи водителю. Настраиваемые кнопки на дверях MAN EasyControl позволяет управлять рядом функций машины, не поднимаясь лишний раз в кабину. MAN SmartSelect дает возможность человеку настраивать мультимедийные, информационные, навигационные системы и при этом не отвлекаться от дороги. Также установлен "умный" климат контроль MAN Climatronic, способный не только автоматически поддерживает желаемую температуру, но и разделять кабине отдельные микроклиматические зоны, чтобы каждому, кто находится внутри, было комфортно.

Кроме того, техника оснащена роботизированной коробкой передач, которая обеспечивают оптимальные режимы работы двигателя в самых разнообразных условиях. Управление трансмиссией осуществляется с помощью удобного подрулевого переключателя, что не требует отвлечения внимания от дороги.

Также имеются все передовые системы безопасности. Например, помощь при экстренном торможении, которая предупреждает водителя при угрозе столкновения и при необходимости автоматически инициирует торможение. Другие функции способны оценивать, сколько раз транспортное средство покинуло свою полосу, чтобы следить за концентрацией внимания человека за рулем.

На презентации присутствовало несколько сотен человек. Фото: facebook.com/mtbrussia

В ходе презентации всем участникам показали настоящее шоу с участием грузовиков. Сначала машины красиво съехали со стадиона прямо на площадь, сделали несколько крутых виражей перед собравшимися и величественно замерли на всеобщее обозрение. Представление дополнил танцевальный номер с экстремальными трюками. В завершении все желающие опробовали новые модели МАN на тест-драйве. Предприниматели и рядовые водители сели за руль грузовиков и сделали несколько кругов вблизи "Ростов-Арены". Один из участников заезда поделился своим впечатлением.

- Конечно, остался узнаваемый стиль тягачей. Но меня порадовала мультимедийная система в салоне с очень точным навигатором. Спальные места стали намного удобней, удивил плоский пол и огромное количество всевозможных отсеков для вещей, которых в дороге всегда очень много, - рассказал дальнобойщик Владимир. - Грузовик для нас, как второй дом. Но в этой машине можно с комфортном жить и работами неделями.

Добавим, что в нынешнем, 2021 году, на всероссийском конкурсе строительной техники грузовик на платформе MAN 33.510 6x6 BB CH стал победителем в номинации "Самосвал года". Кроме того, новая модель MAN TGX уже стала обладателем звания «Грузовик года» на престижном соревновании передовых грузовиков «Лучший коммерческий автомобиль".