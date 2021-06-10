Погода в Ростове-на-Дону на 10 июня 2021: будет ли дождь в городе

Температура составит +23...+ 25 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 10 июня 2021 — публикуем прогноз росгидрометцентра. Синоптики рассказали, каким будет четверг.

Ночью температура воздуха составит плюс 13 — 15 градусов. Днем на термометре будет плюс 23 — 25 градусов. Прогнозируется кратковременный дождь, днем — с грозой. Ветер западный и юго-западный — до 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдет небольшой дождь с грозой. Местами возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Ночью и утром — местами туман. Ночью температура составит плюс 13 — 18 градусов, днем — плюс 20 — 25 градусов.