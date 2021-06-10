День России в Ростове-на-Дону 2021: куда сходить и что посмотреть 12 июня

В Ростове-на-Дону в честь праздника пройдут десятки мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отпраздновать День России в Ростове-на-Дону 2021 жители смогут в разных районах города. «КП» рассказывает, какие мероприятия пройдут в донской столице с 11 по 14 июня.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11 ИЮНЯ

15.00 — 17.00

Городской молодежный фестиваль «Добры молодцы»

Где: Дом офицеров Южного военного округа (пр. Буденовский, 34)

12 ИЮНЯ

10.00 — 10.30

Массовая акция по развертыванию Государственного флага России

Где: Площадь перед историческим парком «Россия – моя история» (пр. Шолохова, 31«И»)

10.30 — 11.00

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина России

Где: исторический парк «Россия – моя история» (пр. Шолохова, 31«И»)

11.00 — 13.00

Концерт, посвященный Дню России «Мы вместе»

Где: МАУ Парк культуры и отдыха «Левобережный» (ул. Левобережная, 3А)

12.00 — 15.00

Праздник «Мы вместе!», посвященный Дню России

Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)

19.00 — 21.00

Праздничный концерт, посвященный Дню России «Я люблю тебя, Россия»

Где: МАУ Парк культуры и отдыха «Левобережный» (ул. Левобережная, 3А)

16.30 — 22.00

Большой праздничный концерт «Моя страна – моя Россия»

Где: Фонтанная площадь

14 ИЮНЯ

Фестиваль «Я выбираю спорт»

Где: стадион «Арсенал» (ул. 2-я Краснодарская, 145/6)

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

КИРОВСКИЙ РАЙОН

12 ИЮНЯ

11.00 — 13.00

Праздничная программа «Родина моя»

Где: МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая (ул. Большая Садовая, 127)

12.00 — 16.00

Интерактивные площадки: спортивные соревнования, аквагрим, рисунки на асфальте, анимации

Где: МАУ Парк культуры и отдыха «Левобережный» (ул. Левобережная, 3А)

14.00 — 17.00

Интерактивные площадки: спортивные соревнования, лазертаг, рисунки на асфальте, анимации

Где: МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая (ул. Большая Садовая, 127)

17.00 — 19.00

Концерт Оркестра русских народных инструментов Ростовской государственной филармонии «Дон»

Где: площадь перед Донской государственной публичной библиотекой (ул. Пушкинская, 175A)

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

12 ИЮНЯ

11.00 — 16.00

Выставка участников фестиваля «С любовью к России» по направлению «Художественный рисунок». Творческие мастер-классы

Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)

14.00 — 16.00

Концерт детских творческих коллективов

Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)

16.00 — 18.00

Концерт детских творческих коллективов Дома творчества детей и молодежи. Награждение участников фестиваля «С любовью к России»

Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)

18.00 — 20.00

Выступление молодежных кавер-групп

Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

12 ИЮНЯ

11.00 — 13.00

Праздничный концерт, посвященный Дню России «Россия – Родина моя»

Где: МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)

14.00 — 16.00

«Сила богатырская» - показательные выступления спортивных коллективов города Ростова-на-Дону

Где: МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)

16.00 — 18.00

Флешмоб танцевального движения «Хороводы России»

Где: МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)

17.00 — 19.00

Концерт Ростовского диксиленда «Dixie Brothers Band»

Где: сквер «Дружба»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

12 ИЮНЯ

11.00 — 13.00

«Ты Россия моя» - праздничный концерт творческих коллективов Октябрьского района года Ростова-на-Дону

Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул.56 Армии, 1)

12.00 — 18.00

«Донской край в красках» - выставка детского рисунка

Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул. 56 Армии, 1)

17.00 — 17.30

«Ростовские непоседы» - развлекательно-игровая интерактивная игровая программа

Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул.56 Армии, 1)

17.30 — 19.00

«В танцевальных ритмах» - вечер танца

Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул.56 Армии, 1)

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

11.00 — 15.30

Праздничная программа, посвященная празднованию Дня России

Где: МБУ Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6)

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

10.00 — 14.00

Праздничная концертная программа «Песни – моей родины России» посвященная Дню России

Где: Сквер «Мира», ул. Воровского,48

11.00 — 15.00

Интерактивные площадки: спортивные соревнования, рисунки на асфальте, анимации

Где: МАУ Парк культуры и отдыха имени Н.Островского (пр. Сельмаш, 1a)

11.00 — 15.00

Концертная программа «У меня, Россия, ты одна»

Где: МАУ Парк культуры и отдыха имени Н.Островского (пр. Сельмаш, 1a)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

17.00 — 19.00

Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России

Где: Парк культуры и отдыха им. г. Плевен (пр. Коммунистический, 34/3)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

12 ИЮНЯ

10.00

Футбольный матч среди детско-юношеских команд, приуроченный ко Дню России

Где: Стадион «Локомотив», (пр. Стачки, 28)

18.00

Футбольный матч ФК «Чайка»- ФК «Славяне», посвященный празднованию Дня России

Где: Стадион «Локомотив», (пр. Стачки, 28)