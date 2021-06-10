День России в Ростове-на-Дону 2021: куда сходить и что посмотреть 12 июня

В Ростове-на-Дону в честь праздника пройдут десятки мероприятий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отпраздновать День России в Ростове-на-Дону 2021 жители смогут в разных районах города. «КП» рассказывает, какие мероприятия пройдут в донской столице с 11 по 14 июня.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11 ИЮНЯ
15.00 — 17.00
Городской молодежный фестиваль «Добры молодцы»
Где: Дом офицеров Южного военного округа (пр. Буденовский, 34)
12 ИЮНЯ
10.00 — 10.30
Массовая акция по развертыванию Государственного флага России
Где: Площадь перед историческим парком «Россия – моя история» (пр. Шолохова, 31«И»)
10.30 — 11.00
Торжественная церемония вручения паспортов гражданина России
Где: исторический парк «Россия – моя история» (пр. Шолохова, 31«И»)
11.00 — 13.00
Концерт, посвященный Дню России «Мы вместе»
Где: МАУ Парк культуры и отдыха «Левобережный» (ул. Левобережная, 3А)
12.00 — 15.00
Праздник «Мы вместе!», посвященный Дню России
Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)
19.00 — 21.00
Праздничный концерт, посвященный Дню России «Я люблю тебя, Россия»
Где: МАУ Парк культуры и отдыха «Левобережный» (ул. Левобережная, 3А)
16.30 — 22.00
Большой праздничный концерт «Моя страна – моя Россия»
Где: Фонтанная площадь
14 ИЮНЯ
Фестиваль «Я выбираю спорт»
Где: стадион «Арсенал» (ул. 2-я Краснодарская, 145/6)
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА
КИРОВСКИЙ РАЙОН
12 ИЮНЯ
11.00 — 13.00
Праздничная программа «Родина моя»
Где: МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая (ул. Большая Садовая, 127)
12.00 — 16.00
Интерактивные площадки: спортивные соревнования, аквагрим, рисунки на асфальте, анимации
Где: МАУ Парк культуры и отдыха «Левобережный» (ул. Левобережная, 3А)
14.00 — 17.00
Интерактивные площадки: спортивные соревнования, лазертаг, рисунки на асфальте, анимации
Где: МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая (ул. Большая Садовая, 127)
17.00 — 19.00
Концерт Оркестра русских народных инструментов Ростовской государственной филармонии «Дон»
Где: площадь перед Донской государственной публичной библиотекой (ул. Пушкинская, 175A)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
12 ИЮНЯ
11.00 — 16.00
Выставка участников фестиваля «С любовью к России» по направлению «Художественный рисунок». Творческие мастер-классы
Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)
14.00 — 16.00
Концерт детских творческих коллективов
Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)
16.00 — 18.00
Концерт детских творческих коллективов Дома творчества детей и молодежи. Награждение участников фестиваля «С любовью к России»
Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)
18.00 — 20.00
Выступление молодежных кавер-групп
Где: МБУ «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (ул. Большая Садовая, 45)
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
12 ИЮНЯ
11.00 — 13.00
Праздничный концерт, посвященный Дню России «Россия – Родина моя»
Где: МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)
14.00 — 16.00
«Сила богатырская» - показательные выступления спортивных коллективов города Ростова-на-Дону
Где: МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)
16.00 — 18.00
Флешмоб танцевального движения «Хороводы России»
Где: МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)
17.00 — 19.00
Концерт Ростовского диксиленда «Dixie Brothers Band»
Где: сквер «Дружба»
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
12 ИЮНЯ
11.00 — 13.00
«Ты Россия моя» - праздничный концерт творческих коллективов Октябрьского района года Ростова-на-Дону
Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул.56 Армии, 1)
12.00 — 18.00
«Донской край в красках» - выставка детского рисунка
Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул. 56 Армии, 1)
17.00 — 17.30
«Ростовские непоседы» - развлекательно-игровая интерактивная игровая программа
Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул.56 Армии, 1)
17.30 — 19.00
«В танцевальных ритмах» - вечер танца
Где: МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября, (ул.56 Армии, 1)
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
11.00 — 15.30
Праздничная программа, посвященная празднованию Дня России
Где: МБУ Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6)
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
10.00 — 14.00
Праздничная концертная программа «Песни – моей родины России» посвященная Дню России
Где: Сквер «Мира», ул. Воровского,48
11.00 — 15.00
Интерактивные площадки: спортивные соревнования, рисунки на асфальте, анимации
Где: МАУ Парк культуры и отдыха имени Н.Островского (пр. Сельмаш, 1a)
11.00 — 15.00
Концертная программа «У меня, Россия, ты одна»
Где: МАУ Парк культуры и отдыха имени Н.Островского (пр. Сельмаш, 1a)
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
17.00 — 19.00
Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России
Где: Парк культуры и отдыха им. г. Плевен (пр. Коммунистический, 34/3)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
12 ИЮНЯ
10.00
Футбольный матч среди детско-юношеских команд, приуроченный ко Дню России
Где: Стадион «Локомотив», (пр. Стачки, 28)
18.00
Футбольный матч ФК «Чайка»- ФК «Славяне», посвященный празднованию Дня России
Где: Стадион «Локомотив», (пр. Стачки, 28)