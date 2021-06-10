Женщины и автомобили: как девушки помогают развивать автомобильную промышленность

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«Когда я училась в университете, нас было всего три девушки из 120 студентов, изучавших машиностроение», - рассказывает член совета директоров марки Bentley Астрид Фонтейн. Она работала в Daimler и Porsche и считается одной из 100 самых влиятельных женщин в инженерном секторе. Доктор Фонтейн отмечает, что, несмотря на то, что женщины все чаще самостоятельно покупают автомобили, в автомобильной промышленности они все также большая редкость.

После наступления пандемии многие автомобильные концерны потерпели огромные убытки и были вынуждены сокращать персонал. Но также это принесло и определенные выгоды. У многих работников, в основном женщин, появилась возможность работать удаленно и совмещать рабочие обязанности с ведением хозяйства и заботой о детях. Фонтейн считает, что это позволит женщинам лучше раскрывать свои таланты и приведет их, в том числе, в автомобильные компании. После кризиса специалисты ждут смену поколений во многих промышленных отраслях и улучшение качества работы.

Долгое время считалось, что автомобили созданы исключительно мужчинами и для мужчин. Но, на самом деле, женщины также оказали и оказывают влияние на автомобильную промышленность.

Так, американка Мэри Андерсон в далеком 1903 году запатентовала свое изобретение – стеклоочистители. Другая американка Долорес Джонс изобрела первый глушитель для автомоторов. А уроженка Индии Сриджа Арункумар, занимающая должность старшего разработчика в Bosch Engineering, зарегистрировала множество патентов в области автомобильного навигационного оборудования.

И кто знает, может быть через пару лет талантливая женщина придумает совершенно новую концепцию автомобиля, которая покорит весь мир.

КСТАТИ

В Японии за последние несколько лет взят курс на увеличение количества женщина на руководящих должностях. Одной из компаний, которая стала это активно внедрять, можно назвать концерн Nissan. Одним из директоров в компании стала «королева гонок» Кейко Ихара. Генеральным директором концерна General Motors с 2014 года является Мэри Бара. А Ван Фэнин руководит огромной китайской корпорацией Great Wall Motors.