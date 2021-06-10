«Девушка с веслом» уже не та: обнаженную скульптуру поставили во дворе ростовской школы

Ростовская статуя отдаленно напоминает известную скульптуру. Фото: Екатерина Попова.

В Ростове-на-Дону на территории школы олимпийского резерва № 5 9 июня поставили скульптуру обнаженной девушки с веслом. Статуя должна была украсить окрестности, но в итоге вызвала неоднозначную реакцию жителей города. Многие посчитали ее странной и курьезной.

Скульптура отдаленно напоминает работу художника Ивана Шадра «Девушка с веслом». Известная гипсовая красавица около полугода простояла в московском парке Горького. У ростовской статуи, появившейся возле школы, много общего с шедевром — и весло, и поза, и прическа. Но когда ее фото появились в соцсетях, различия не смогли скрыться от внимательных ростовчан.

Гипсовую скульптуру поставили на территории школы. Фото: Екатерина Попова.

Жителям показались странными пропорции скульптуры. Да и техника автора многих смутила.

— При таком результате страшно представить, какая муза его посетила, — написала одна из ростовчанок.

А кто-то и не понял, что женщина — с веслом. «На первый взгляд кажется, как будто женщина с капельницей,» — признался один из комментаторов.

Ростовчан удивили пропорции скульптуры. Фото: Екатерина Попова.

При этом в соцсетях уже высказали предположение, что простоит скульптура недолго. На теле девушки уже замечено много трещин, которые в районе предплечья и локтя превратились в зазоры.

На статуе уже есть повреждения. Фото: Екатерина Попова.

Имя автора скульптуры хранится в секрете. «КП» обратилась за комментарием в ростовскую школу. Однако руководство ответить на вопросы оперативно.

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