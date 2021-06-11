Использовать маневренный фонд для обеспечения жильем детей-сирот предложила детский омбудсмен

По словам уполномоченной по правам ребенка Ирины Черкасовой, треть всех обращений в аппарат омбудсмена содержит вопросы о семейных ситуациях. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

Повестка 32-го очередного заседания Законодательного собрания Ростовской области оказалось богатой на события. В числе прочего донские депутаты обсудили итоги деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области в минувшем году.

- Очевидно, что деятельность этого важного института в системе власти требует постоянного внимания депутатов донского корпуса, - подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко, - потому что многие решения, которые мы принимаем по корректировке социального законодательства, исходят от уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области.

Отмечено, что растет количество обращений по теме школьных конфликтов между учениками, родителями и учителями, а также агрессии в детском коллективе. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

ТЕМА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНА

Так, в прошлом году аппаратом омбудсмена было рассмотрено 1 151 обращение. И это на 160 обращений меньше, чем годом ранее. А почти по 300 обращениям выявлены нарушения, которые были устранены, и права детей восстановлены.

По словам Ирины Черкасовой, треть всех обращений содержит вопросы о семейных ситуациях: это родительские споры, неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей, конфликты в семье.

Наметилась и еще одна печальная тенденция: растет количество обращений по теме школьных конфликтов в треугольнике отношений «учитель-ученик-родитель», а также агрессии в детском коллективе.

Однако на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения количества обращений по жилищному вопросу, что обусловлено ростом объемов строительства жилья в области, развитием ипотечного кредитования.

При этом по-прежнему актуальными остаются вопросы о жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

ВОПРОС ОЧЕНЬ ВОЛНУЕТ ДЕПУТАТОВ

По словам спикера Заксобрания РО Александра Ищенко, достаточно много сирот обращаются из-за утраты жилья по тем или иным причинам. И этот вопрос очень волнует депутатов.

- Что возможно сделать? – задал он вопрос детскому омбудсмену.

- На протяжении последних пяти лет мы говорим о том, что эта проблема у нас не разрешается, - ответила Ирина Александровна. - В этой ситуации очень много правовых оснований, которые необходимо преодолеть человеку, потерявшему жилье. В частности, наличие перерегистрации, срока проживания и определенных документов. И не всегда у сирот это есть. Я думаю, нужно развивать маневренный фонд: предоставлять им жилье хотя бы во временное пользование. Однако в настоящее время использование маневренного жилого фонда относится к полномочиям муниципальных образований.

Кроме того, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области предпринимает все возможные шаги для помощи детям-сиротам в решении жилищного вопроса вплоть до сбора документов и помощи в составлении искового заявления о восстановлении нарушенного жилищного права.

Александр Ищенко заявил о готовности рассмотреть вопрос по маневренному фонду, выработать предложения и при необходимости скорректировать областное законодательство в этой части. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

«ЗАДАЧА – СОПРОВОЖДАТЬ ИХ ПОСТОЯННО»

В свою очередь, выступление детского омбудсмена Дона прокомментировал глава Законодательного собрания Ростовской области.

- Проблема очень острая, - согласился Александр Ищенко. - Эта категория детей не имела семьи и не имеет навыков защиты своих прав. Поэтому задача и обязанность органов власти сопровождать этих людей постоянно. Мы ждем от вас детальных, конкретных предложений – что нужно для того, чтобы эту проблему решить.

Он также заявил о готовности рассмотреть вопрос по маневренному фонду, выработать предложения и даже, если возникнет такая необходимость, скорректировать областное законодательство в этой части.

- Предлагаю дать поручение комитету по строительству и комитету по социальной политике рассмотреть эту ситуацию на одном из заседаний и выработать предложения для Законодательного собрания на основе информации, которую предоставит уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, - обратился Александр Валентинович к коллегам. - Мы должны к минимуму свести ситуации, когда дети-сироты попадают в такую крайне сложную жизненную ситуацию. И имеем возможность повлиять на эту ситуацию.