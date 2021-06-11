Новая поликлиника с новыми возможностями открылась в Ростове-на-Дону

Теперь дети железнодорожного района могут получить медицинскую помощь в одном здании. Фото: ПОПОВА Екатерина.
В пятницу, 11 июня, в Железнодорожном районе состоялась торжественная церемония открытия детской городской поликлиники на улице Профсоюзной, 51. Уже за полчаса до начала постепенно подтягивались гости - мамы и их дети. На входе всех встречал приветливый плюшевый лев. Работники поликлиники измеряли всем температуру и обрабатывали руки антисептиком.
Открытие детской поликлиники стало настоящим праздником - с играми и концертом. Фото: ПОПОВА Екатерина.
КОНЦЕРТ И КВЕСТЫ
Для юных гостей работниками больницы была подготовлена развлекательная программа. На детской площадке, которая расположена на территории новой поликлиники, ребята проходили различные квесты.
Церемония открытия состояла из двух частей: концертной программы, где перед гостями выступали детские коллективы, и церемония перерезания красной ленты.
Медицинскую помощь в поликлинике на Профсоюзной, 51, окажут детям с рождения и до 18 лет. Фото редакции.
Всех собравшихся поприветствовал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
- Хочу пожелать, чтобы наши дети болели меньше, чтобы им оказывалась всегда высококвалифицированная медицинская помощь, чтобы в этой поликлинике всегда был только детский смех и счастливые глаза родителей! - пожелал Алексей Валентинович жителям района.
Концерт для гостей праздника: школьники порадовали яркими номерами. Фото: ПОПОВА Екатерина.
ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
После перерезания ленты состоялась экскурсия по поликлинике. В новом здании теперь есть четыре отдельных входа, чтобы можно было отделить здоровых пациентов от больных. На первом этаже расположена регистратура, врач неотложной помощи, терминал электронной очереди, три бокса и рентгеновское отделение.
На втором этаже помощь больным оказывают психолог, психиатр, хирург, ортопед, гинеколог, уролог-андролог, пульмонолог, аллерголог и офтальмолог. Еще два этажа отведены для дневного стационара, который рассчитан на 12 мест в смену, и реабилитационного отделения.
Открытие новой детской поликлиники - важное событие в жизни Железнодорожного района Ростова. Фото: ПОПОВА Екатерина.
Кроме того, в новой детской поликлинике Железнодорожного района будут основываться несколько кафедр педиатрического факультета: кафедра “Детских болезней”, “Детских инфекций” и поликлинические кафедры. Они будут помогать врачам с точной постановкой диагноза больному, также будут консультировать специалистов поликлиники и обучать новое поколение врачей.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял участие в торжественном открытии. Фото: ПОПОВА Екатерина.
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ЗДЕСЬ РАДЫ
По словам главврача Артема Левчина, в больнице не боятся принимать на работу молодых специалистов. В поликлинике действует система наставничества для врачей. Здесь уже с нетерпением ждут специалистов, которые в этом году оканчивают обучение. А через два года в стенах новой поликлиники будут рады принять еще 15 узких специалистов, которым были выданы целевые направления.
- Наша поликлиника оснащена современным оборудованием, все наши врачи высококвалифицированные, практически все имеют высшую квалификационную категорию. Но мы не боимся принимать на работу и молодых специалистов, потому что мы сами когда-то ими были, - говорит Артем Михайлович.
По словам главврача, пациентами новой больницы могут стать дети от 0 до 18 лет, проживающие в Железнодорожном районе. Но в случае экстренной ситуации помощь готовы оказать любому ребенку.
В поликлинике существует система наставничества над молодыми врачами. Фото: ПОПОВА Екатерина.
НАША СПРАВКА
Строительство новой четырехэтажной поликлиники началось два года назад. Из-за проблем со строительством сроки сдачи несколько раз сдвигались. Окончательно сдали ее только к концу прошлого года. И еще полгода ушло на само открытие.
Ранее детская поликлиника располагалась на Портовой, имела филиал на Загорской. Но в обеих поликлиниках была одна и та же проблема - слишком мало места для детского отделения. Юным пациентам приходилось сдавать анализы в других больницах, которые находились не в пешей доступности. С появлением новой поликлиники площадью пять тысяч квадратных метров родителям больше не о чем беспокоиться - медицинскую помощь можно получить в одном месте.