Новая поликлиника с новыми возможностями открылась в Ростове-на-Дону

Теперь дети железнодорожного района могут получить медицинскую помощь в одном здании. Фото: ПОПОВА Екатерина.

В пятницу, 11 июня, в Железнодорожном районе состоялась торжественная церемония открытия детской городской поликлиники на улице Профсоюзной, 51. Уже за полчаса до начала постепенно подтягивались гости - мамы и их дети. На входе всех встречал приветливый плюшевый лев. Работники поликлиники измеряли всем температуру и обрабатывали руки антисептиком.

Открытие детской поликлиники стало настоящим праздником - с играми и концертом. Фото: ПОПОВА Екатерина.

КОНЦЕРТ И КВЕСТЫ

Для юных гостей работниками больницы была подготовлена развлекательная программа. На детской площадке, которая расположена на территории новой поликлиники, ребята проходили различные квесты.

Церемония открытия состояла из двух частей: концертной программы, где перед гостями выступали детские коллективы, и церемония перерезания красной ленты.

Медицинскую помощь в поликлинике на Профсоюзной, 51, окажут детям с рождения и до 18 лет. Фото редакции.

Всех собравшихся поприветствовал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Хочу пожелать, чтобы наши дети болели меньше, чтобы им оказывалась всегда высококвалифицированная медицинская помощь, чтобы в этой поликлинике всегда был только детский смех и счастливые глаза родителей! - пожелал Алексей Валентинович жителям района.

Концерт для гостей праздника: школьники порадовали яркими номерами. Фото: ПОПОВА Екатерина.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

После перерезания ленты состоялась экскурсия по поликлинике. В новом здании теперь есть четыре отдельных входа, чтобы можно было отделить здоровых пациентов от больных. На первом этаже расположена регистратура, врач неотложной помощи, терминал электронной очереди, три бокса и рентгеновское отделение.

На втором этаже помощь больным оказывают психолог, психиатр, хирург, ортопед, гинеколог, уролог-андролог, пульмонолог, аллерголог и офтальмолог. Еще два этажа отведены для дневного стационара, который рассчитан на 12 мест в смену, и реабилитационного отделения.

Открытие новой детской поликлиники - важное событие в жизни Железнодорожного района Ростова. Фото: ПОПОВА Екатерина.

Кроме того, в новой детской поликлинике Железнодорожного района будут основываться несколько кафедр педиатрического факультета: кафедра “Детских болезней”, “Детских инфекций” и поликлинические кафедры. Они будут помогать врачам с точной постановкой диагноза больному, также будут консультировать специалистов поликлиники и обучать новое поколение врачей.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял участие в торжественном открытии. Фото: ПОПОВА Екатерина.

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ЗДЕСЬ РАДЫ

По словам главврача Артема Левчина, в больнице не боятся принимать на работу молодых специалистов. В поликлинике действует система наставничества для врачей. Здесь уже с нетерпением ждут специалистов, которые в этом году оканчивают обучение. А через два года в стенах новой поликлиники будут рады принять еще 15 узких специалистов, которым были выданы целевые направления.

- Наша поликлиника оснащена современным оборудованием, все наши врачи высококвалифицированные, практически все имеют высшую квалификационную категорию. Но мы не боимся принимать на работу и молодых специалистов, потому что мы сами когда-то ими были, - говорит Артем Михайлович.

По словам главврача, пациентами новой больницы могут стать дети от 0 до 18 лет, проживающие в Железнодорожном районе. Но в случае экстренной ситуации помощь готовы оказать любому ребенку.

В поликлинике существует система наставничества над молодыми врачами. Фото: ПОПОВА Екатерина.

НАША СПРАВКА

Строительство новой четырехэтажной поликлиники началось два года назад. Из-за проблем со строительством сроки сдачи несколько раз сдвигались. Окончательно сдали ее только к концу прошлого года. И еще полгода ушло на само открытие.

Ранее детская поликлиника располагалась на Портовой, имела филиал на Загорской. Но в обеих поликлиниках была одна и та же проблема - слишком мало места для детского отделения. Юным пациентам приходилось сдавать анализы в других больницах, которые находились не в пешей доступности. С появлением новой поликлиники площадью пять тысяч квадратных метров родителям больше не о чем беспокоиться - медицинскую помощь можно получить в одном месте.