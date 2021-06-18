Аграрии представили самые современные достижения на выставке «День Донского поля»

Фото: Наталья Веснина

В Зерноградском районе открылась ежегодная выставка-демонстрация «День Донского поля». Не смотря на капризы погоды, аграрии смогли поделиться с посетителями и другими участниками выставки своими достижениями, провести уникальные показы образцов селекции на опытных полях, рассказать об опыте внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, представить самые разные новинки агротехнологий.

Представители региональной власти и агробизнеса обсудили планы предстоящей уборки ранних зерновых культур и другие актуальные вопросы в рамках расширенного совещания. Все муниципальные районы смогли принять в нем участие по видео-конференц-связи.

- В Ростовской области в этом году предстоит убрать около 3 млн 250 тысяч гектаров ранних зерновых культур. Очень важно, чтобы весь комплекс сельхозмашин был к этому технически готов. Правительство Ростовской области оказывает большую поддержку предпринимателям в этом направлении, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – «День Донского поля» был специально запланирован накануне старта уборки ранних зерновых культур – важнейшей сельскохозяйственной кампании. И мы должны сконцентрировать все усилия на выполнении трудных организационных моментов. Думаю, что сегодняшний дождь станет хорошим знаком для всех аграриев области.

В выставке принимает участие свыше 160 сельскохозяйственных предприятий Ростовской области и многих других регионов России. Также о своем участии заявили десятки представителей международных аграрных концернов. В рамках выставки можно увидеть демонстрационные показы техники, ознакомиться с лучшими опытами по селекции сельскохозяйственных культур и инновационными разработками. Также пройдут круглые столы, конференции, семинары и форумы.

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

Большой раздел на выставке посвящен производству и использованию минеральных удобрений. Компания «ФосАгро-Дон» (входит в группу «ФосАгро», крупнейшего российского производителя фосфорсодержащих удобрений) представила посетителям комплекс марок минеральных удобрений и систем минерального питания для традиционных и перспективных масличных сельхозкультур. На специализированном участке также были продемонстрированы системы минерального питания для озимой пшеницы и ярового ячменя. Возможности использования минеральных удобрений во время выставки обсудили представители региональных органов власти.

- Сегодня у нас порядка 1,5 тыс. клиентов во всех районах области, - сказал директор «ФосАгро-Дон» Роман Калашников. - Многие из них закупили удобрения еще в прошлом году. На наш взгляд, это прекрасный пример рачительности донских аграриев. Потребность наших потребителей в минеральных удобрениях под весенний сев мы обеспечили на 100%. - заключил Калашников.

Фото: Наталья Веснина

- В этом году были введены экспортные пошлины на зерно. Полученные средства от госпошлины мы будем направлять на внедрение научных разработок, развитие селекции и семеноводства. В плане создания различных инноваций опыт ФосАгро, конечно, радует. Очень надеюсь, что в следующем году компании удастся увеличить объем поставок фосфорных удобрений для аграриев Ростовской области, – пояснил Виктор Гончаров.

– Для развития сельского хозяйства важны новые идеи и внедрение самых разных разработок. В том числе, и от таких компаний, как «ФосАгро-Дон», - сказала директор ФГБУ ГЦАС Ольга Назаренко.

Важность использования удобрений для различных сельскохозяйственных культур, в первую очередь, понимают сами аграрии. Они подходили к представителям компании «ФосАгро-Дон» для того, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и поделиться своим опытом в использовании удобрений.

- Погодные условия в этом году непростые, и посевная кампания, конечно, затянулась. Мы выращиваем в Орловском районе ячмень, пшеницу и подсолнечник. Из-за дождей в этом году у пшеницы много болезней, приходится работать фунгицидами. Также, конечно, нельзя забывать про внесение удобрений. Например, у нас идет большой вынос фосфора из почвы. Поэтому на посев и под основную обработку мы покупаем аммофос. Это удобрение мы покупаем в «ФосАгро-Дон», поскольку у ФосАгро очень качественная продукция, гранулы равномерные. Надеемся, что в этом году удастся собрать достойный урожай, - рассказал индивидуальный предприниматель Евгений Гурбанов.

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

- Основное наше производство находится в Ульяновской и Саратовской областях, где мы выращиваем подсолнечник, ячмень, просо. Но сейчас мы также планируем заходить в Ростовскую область, - рассказал генеральный директор ПК «Агрохолдинг Черемушки» Андрей Быков. – в Зимовниковском районе мы планируем выращивать подсолнечник. В отличие от Ростовской области, в Поволжье нам с погодой повезло. Дожди позволили удачно отсеяться, и по подсолнечнику мы ждем хорошие урожаи. На своих полях чаще всего мы используем аммофос и селитру. Мы точно знаем, что без удобрений невозможно вырастить хороший урожай. У нас был плохой опыт в самом начале, когда мы экспериментировали и не всегда успевали вовремя внести удобрения. И результат нас не порадовал. С продукцией ФосАгро мы работаем уже 15 лет. Теперь налаживаем связи и с «ФосАгро-Дон». Как раз планируем закупить сложные удобрения по выгодной цене.

- Мы готовы на сто процентов обеспечить потребность наших клиентов-аграриев в минеральных удобрениях под осенние полевые работы. В этом нам поможет наш новый, пятый центр дистрибуции, который мы запустили недавно в Зерноградском районе, при поддержке администрации района и губернатора Ростовской области Василия Голубева, - сказал Роман Калашников.

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

Участие в выставке «День Донского поля» предполагает не только деловую программу. В рамках совещания также состоялось награждение работников агропромышленного комплекса Ростовской области медалями «За доблестный труд на благо Донского края», а для всех посетителей запланированы выступления вокальных ансамблей, творческих коллективов и розыгрыш призов.