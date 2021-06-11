Погода в Ростове-на-Дону на 11 июня 2021: каким будет конец недели

Температура составит +24 - 26 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 июня 2021 — прогноз на последний будний день. В ростовском гидрометцентре снова прогнозируют дожди с грозой.

Температура воздуха ночью составит плюс 14 — 16 градусов. Днем на термометре будет плюс 24 — 26 градусов. Пройдет кратковременный дождь, вечером — с грозой. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 12 — 14 метров в секунду.

Ночью по Ростовской области также ожидаются кратковременные дожди. Днем в большинстве районов осадки сохранятся. Местами пройдет сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер юго-западный — до 5 — 10 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 13 — 18 градусов, днем — плюс 22 — 27 градусов.